گسترش نیروگاههای پشتبامی در شمال کشور اثربخش است
وزیر نیرو گفت: با توجه به اینکه در کشور برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی در حال برنامهریزی هستیم، توسعه انرژی تجدیدپذیر پشتبامی در مازندران و نواحی شمالی ایران میتواند گزینهای مطلوب و اثربخش باشد.
به گزارش ایلنا، عباس علیآبادی در حاشیه سفر به غرب مازندران و بازدید از فرآیند اجرایی طرح آبرسانی مرزنآباد، نوشهر، چالوس اظهار کرد: در مازندران و شمال ایران با توجه به ارزش بالای زمین و همچنین محدودیتهای محیط زیستی و جغرافیایی شاید امکان ایجاد نیروگاههای خورشیدی با مساحت بالا کمتر وجود داشته باشد. اما به دلیل شیبدار بودن بامها در این مناطق امکان مناسبی برای توسعه نیروگاههای پشتبامی وجود دارد که باید از این امکان بهرهگیری شود.
وی با بیان اینکه توسعه انرژی تجدیدپذیر پشتبامی میتواند در مازندران نتیجهبخش و اثرگذار باشد، افزود: مازندران و به ویژه غرب استان در زمینه تامین برق با چالشهایی مواجه است که این چالشها را با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتوان کاهش داد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: مازندران در طول سال میزبان جمعیت قابل توجهی از کشور است و با توجه به شناور بودن جمعیت، مصرف هم در این استان شناور و متغیر است. بنابراین به تعادلبخشی در زمینه تامین انرژی برای این استان نیاز داریم که در همین راستا نیز طرحهایی مانند ایجاد نیروگاههای پشتبامی یا ایجاد زیرساختهای برقآبی مانند واحدهای تلمبهذخیرهای برای جبران بخشی از ناترازیها و کنترل نوسانها در حال پیگیری است.
علیآبادی با اشاره به در حال اجرا بودن طرح آبرسانی نوشهر، چالوس و مرزنآباد گفت: اعتبارات این طرح که برای بازدید از روند اجرای آن به منطقه آمدیم در دولت چهاردهم افزایش یافته است تا علاوه بر تامین آب آشامیدنی مردم شهرها و روستاهای زیر پوشش، نقش مهمی در تعادلبخشی تولید انرژی برق این منطقه داشته باشد.
وزیر نیرو: گسترش نیروگاههای پشتبامی در شمال کشور اثربخش است
وی ادامه داد: ما در بالادست همین منطقه نیروگاه تلمبهذخیرهای سیاهبیشه را داریم که در هر شبانهروز طی چهار ساعت فعالیت حدود چهارهزار مگاواتساعت برق تولید میکند عملیات افزایش ظرفیت این نیروگاه آغاز شده و قرار است ظرفیت این نیروگاه تلمبهذخیرهای به ۶ هزار مگاواتساعت افزایش یابد. در فاز نخست طرح توسعه نیروگاه نیز حدود ۷۰۰ مگاوات به بهرهبرداری میرسد. این طرح به توازن و تعادلبخشی شبکه برق منطقه کمک زیادی میکند.
وزیر نیرو با اشاره به طرحهای در دست اجرای حوزه آب و برق در مازندران تصریح کرد: چندی پیش فاز نخست طرح توسعه نیروگاه نکا به بهرهبرداری رسید و فاز بعدی این طرح را نیز تلاش میکنیم که با تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری و کمک به تامین تجهیزات به بهرهبرداری برسانیم.
علیآبادی افزود: به مردم و مدیران این استان بابت روند مناسبی که اجرای طرحهای حوزه آب و برق در آن دارد تبریک میگویم. مازندران یکی از بهترین استانداران کشور را دارد و با نمایندگانی پیگیر و مدیرانی پرتلاش، مجموعه مدیریتی بسیار خوبی در این استان فعال است.
وی با تاکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت برای تامین اعتبارات مورد نیاز گفت: ما در وزارت نیرو هیچ پرهیزی برای مولدسازی نداریم. توصیه میکنم که مدیران مازندران در کنار همه ظرفیتهای اعتباری اعم از تسهیلات بانکها و اوراق مرابحه اسلامی، مولدسازی داراییهای دولت را نیز به طور جدی دنبال کنند. اگر این داراییها در حوزه وزارت نیرو باشد آمادگی داریم تا در کارگروه مربوطه مطرح شود.
وزیر نیرو: گسترش نیروگاههای پشتبامی در شمال کشور اثربخش است
وزیر نیرو درباره وضعیت عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مرزنآباد، نوشهر و چالوس نیز گفت: سرعت اجرای این طرح در یک سال اخیر افزایش یافته و امیدواریم که با تامین منابع مالی در زمان مناسب به بهرهبرداری برسد.
علیآبادی افزود: با توجه به اینکه خط انتقال این طرح ویژه و دو منظوره است و هم برای تامین آب آشامیدنی و هم ایجاد نیروگاه برقآبی طراحی شده، آبی که در خط انتقال جاری میشود و سرعت قدرت بسیار زیادی دارد. بنابراین باید به جزییات این طرح به طور ویژه توجه شود تا در زمان ساخت نیروگاه مشکلی پیش نیاید.
وزیر نیرو به وضعیت نامناسب آب در کشور نیز اشاره کرد و گفت: باید همه ما مساله آب را جدی بگیریم. تاکید ما این است که مسوولان استانها در سراسر کشور در بارگذاری جمعیتی نهایت دقت را داشته باشند.
علیآبادی با اشاره به پسروی دریای خزر تصریح کرد: پس از وضعیت کنونی آب، نگرانی بعدی ما دریاچه خزر است. با ادامه پسرویها احتمال افزایش چالشها وجود دارد. بنابراین باید فکر اساسی در این زمینه داشته باشیم و حواسمان به مصرف و تبخیر آب باشد. ضمن اینکه در توسعه کشاورزی هم باید به سمت کشت کمآببر برویم و سازگاری با کمآبی را جدی بگیریم.
افزایش اعتبارات طرح آبرسانی به مرزنآباد، نوشهر و چالوس در دولت چهاردهم
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران نیز در حاشیه این بازدید گفت: اجرای طرح مهم آبرسانی به مرزنآباد، نوشهر و چالوس که یکی از مهمترین طرحهای آبرسانی استان به شمار میآید در یک سال اخیر با افزایش اعتبارات به واسطه نگاه ویژه وزارت نیرو در دولت چهاردهم و پیگیریهای استاندار مازندران سرعت بیشتری گرفته است.
حیدر داوودیان ضمن تشریح کلیات طرح جامع تامین آب آشامیدنی و صنعت مازندران، اظهار کرد: از زمان آغاز عملیات اجرایی طرح در سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲ میزان اعتباری که برای این طرح تخصیص یافت ۲۳۳ میلیارد تومان بود. اما در سال ۱۴۰۳ به همت استاندار و با نگاه ویژه وزارت نیرو ۲۱۱ میلیارد تومان به طرح تزریق شد.
وی افزود: طرح آبرسانی به مرزنآباد، نوشهر و چالوس به سد انحرافی مرزنآباد متصل میشود و پس از آن آب رودخانه وارد تصفیهخانه میشود و با یک خط انتقال فلزی ۲۸ کیلومتری به قطر یکهزار و ۲۰۰ میلیمتر تا چالوس انتقال مییابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران ادامه داد: نگاه ویژه وزارت نیرو در دولت چهاردهم به این طرح سبب شد که پیمانکاران طرح نیز با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را ادامه دهند. به همین دلیل شاهد رشد پیشرفت فیزیکی این طرح در یک سال گذشته هستیم.
داوودیان افزود: در تلاش هستیم که امسال نیز از محل اعتبارات ماده ۵۶ و اوراق مرابحه اعتبار قابل توجهی برای این طرح دریافت کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت برای اجرای طرحهای نیمهکاره اظهار کرد: در شرکت آب منطقهای مازندران تا کنون ۱۳ مورد تفاهمنامه مولدسازی امضا شد که یکی از این تفاهمنامهها به مرحله نهایی رسیده و قطعه زمینی به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان در آمل برای تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز سد هراز در مرحله فروش قرار دارد.