آغاز جذب نیرو در بانک مرکزی از فردا

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علاﯨ الدین رفیع‌زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری از انتشار آگهی استخدام بانک مرکزی خبر داد و گفت: آگهی استخدام بانک مرکزی فردا منتشر می شود و ثبت نام تا ١٠ روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود : آزمون استخدامی بانک مرکزی ٢٨ شهریور ماه برگزار می‌شود.

رفیع‌زاده با اشاره به اصلاح نظام اداری گفت: یکی از دلایل کندی حرکت اصلاح نظام اداری این بوده که تبیین درستی از این روند نشده، در سه سال گذشته خلأ برنامه منسجم در بخش اداری احساس می‌شد و سرعت اصلاح نظام اداری بسیار کند بود از این رو بررسی‌هایی در این خصوص داشتیم و برنامه ۶ فصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را در شورای عالی اداری تصویب کردیم و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه بخش اعظم بودجه کشور یعنی حدود ۹۰ درصد آن در بخش جاری مصرف می‌شود، اظهار داشت: این روند باید اصلاح شود.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: یکی از موضوعات مهم پرداخت مبتنی بر عملکرد است و کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد اولین جلسه خود را تشکیل داد.

رفیع زاده همچنین درباره تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در حوزه دولت هوشمند در سال‌های گذشته سند جامع در این خصوص داشتیم در این دولت سند راه دولت هوشمند تنظیم و ابلاغ شد از صاحب‌نظران این بخش هم بهره بردیم و نهایتا در شورای عالی اداری تصویب کردیم.

معاون رییس جمهوری با اشاره به طرح فواد ١٢٨ تاکید کرد: بسیاری از اتفاقاتی که در خطوط عملیاتی اداری می‌افتد که از جنس آزاردهندگی مردم است اما در عین‌حال قابل اصلاح است از این رو شماره تلفن ۱۲۸ را با همکاری بخش خصوصی راه‌اندازی کردیم تا اگر مردم اکرام از سوی بخش‌های اداری مواجه نبودند به سرعت به این سامانه اطلاع دهند.

