افزایش خطرات جانی به دلیل مستهلک شدن تجهیزات پالایشی
دبیر انجمن صنفی صنعت پالایش نفت دلیل بالا بودن ریسک خطر و حادثه در صنعت پالایش را کهولت و سن بالای پالایشگاهها دانست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ناصر عاشوری در نشست خبری پر جمع خبرنگاران اظهار داشت؛ صنعت پالایش نفت از بخش های استراتژیک و حیاتی اقتصاد کشور است و روی مسایل اقتصادی،سیاسی و حتی امنیتی اثر دارد، بنابراین باید حفظ و تقویت شود.
وی افزود؛ در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم شرکتهای پالایشی نهایت ایثار را داشتند و نه تنها تولید کاهش نیافت بلکه برای جبران مصرف بالا؛فراورده های ویژه را هم در خط فراورده های اصلی قرار دادند و بیشترین تولید را داشتند که کشور بی نیاز باشد.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: ماهیت شرکتهای پالایشی خطرآفرین است در ۲ سال اخیر ببش از ۲۰ نفر را از دست دادیم، کمتر صنعتی به این شکل ریسک و خطر بالا دارد.
وی دلیل بالا بودن ریسک خطر و حادثه در صنعت پالایش را کهولت و سن بالای پالایشگاهها دانست و افزود: برخی پالایشگاهها بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ سال عمر دارند بنابراین با تعمیرات اساسی و اورهال کار می کنند و درواقع به اندازه سن بالایشان پرخطر هستند. این پالایشگاهها عمر مفید را از دست داده اند و نیاز به نگهداری و اورهال جدی دارند.
عاشوری تصریح کرد؛ در کشورهای پیشرفته مجموعه پالایشی را بروز کرده اند در کشور ما اچ اس ای پای کار است اما به دلیل مستهلک شدن تجهیزات خطرات مضاعف می شود .
وی ادامه داد: اکنون در شرکتهایی مانند بی پی، آرامکو و توتال برای تعمیرات ومهار آتش سوزی از ربات استفاده می کنند اما ما این تجهیزات را نداریم و باید با نیروی انسانی کار را پیش ببریم. مثلا برای تعمیرات ۵ هزار نیروی انسانی نقش آفرینی می کنند.
عاشوری خاطرنشان کرد: علیرغم همه مسائل یاد شده در ۹ سال گذشته سیر تولید ما صعودی بوده یعنی از ۵۸ میلیون لیتر در روز بنزین و به همین میزان تولید گازوئیل به رقم ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز تولید بنزین و گازوئیل رسیده ایم و این روند همیشه صعودی بوده است.
وی در ادامه تاکید کرد؛ ما به لحاظ تولید به مرز خودکفایی رسیده ایم و میزان تولید تضمینی،منطقی و متعارف است اما، مصرف، قاچاق و صنعت خودروسازی سبب شده مصرف از تولید جلو بزند و روند افزایشی باشد،
عاشوری ادامه داد: مشکل ناترازی سوخت از بخش تولید نشأت نمیگیرد، چرا که تولید فرآوردههای نفتی از جمله بنزین و گازوئیل در ایران روندی مناسب و منطقی دارد اما روند مصرفو میزان قاچاق، غیرمنطقی و نیازمند ورود و اصلاح است.
وی یادآور شد: از تولید خودروهای پرمصرف تا ناوگان فرسوده و قاچاق، موجب پیشی گرفتن روند مصرف از روند تولید شده و ما مجبور به واردات بنزین و گازوئیل شدهایم.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت تصریح کرد: متوسط مصرف بنزین در سال جاری حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز و متوسط تولید آن حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز است.
وی در ادامه با انتقاد از بازگشت قیمتگذاری فرآوردههای ویژه به دولت گفت: ستاد تنظیم بازار یا سازمان برنامه و بودجه یا وزارت نفت نمیتوانند قانونی که از ۸ سال پیش مصوبه هیئت وزیران دارد را بدون مصوبه جدید هیئت وزیران باطل کنند.
وی افزود: قیمتگذاری فرآوردههای ویژه باید برعهده انجمن صنعت پالایش باشد اما اکنون به شرکت پالایش و پخش واگذار شده است.
عاشوری با بیان اینکه ریشه این تغییر، در اعتراض روغنسازان بود که درخواست خرید ارزانتر لوبکات را داشتند، گفت: فعلا در حال مذاکره با وزارت نفت و سازمانهای مربوطه هستیم تا این قیمت گذاری بازگردد، در غیراین صورت شاید به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت خاطرنشان کرد: وزارت نفت باید وضعیت نابسامان پالایشگاههای کوچک را ساماندهی کند، برخی از این سرمایهگذاران بیش از ۶ ماه با توقف کار مواجهاند چرا که وضعیت خوراک آنها مشخص نیست.
وی ادامه داد: پالایشگاههای کوچک هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر هستند و هم میتوانند با سرمایهگذاری کم و در زمانی کوتاهتر به مدار بهرهبرداری وارد شوند.
عاشوری با بیان اینکه در خصوص کیفیت خوراک پالایشگاهها به توافقاتی دست پیدا کردیم که قرار است بهزودی تصویب و اعلام شود، گفت: دولت میخواهد به خاطر مشکلات اقتصادی خود، هزینه حمل خوراک را به گردن پالایشگاهها بیندازد، درحالی که تاکنون برعهده دولت بوده است و این برای ما پذیرفتنی نیست.
وی در خصوص کیفیت بنزین تولیدی کشور گفت: حداقل ۷۰ درصد بنزین تولیدی پالایشگاههای کشور باکیفیت است.