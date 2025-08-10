خبرگزاری کار ایران
استقبال چشمگیر اصحاب هنر و رسانه از جشنواره کاریکاتور«باج‌نیوزها»

استقبال چشمگیر اصحاب هنر و رسانه از جشنواره کاریکاتور«باج‌نیوزها»
کد خبر : 1672223
شمار آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره کاریکاتور«باج‌نیوزها»، از مشارکت قابل توجه هنرمندان و اصحاب قلم در این رویداد فرهنگی حکایت دارد.

به گزارش ایلنا، مجموعا ۸۰ هنرمند کارتونیست با ارسال ۱۷۳ اثر در جشنواره کاریکاتور باج‌نیوزها مشارکت کرده‌اند.

این جشنواره با موضوع و محور باج نیوزها و به همت اصحاب رسانه و مشارکت شماری از بنگاه‌های اقتصادی با هدف آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به ابعاد این پدیده نوظهور و مخرّب برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش جشنواره کاریکاتور باج‌نیوزها، حاصل ابتکار و همکاری مشترک فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی‌ها در جهت مهار این پدیده  سیاه است و انتظار می‌رود گامی اثربخش در روشنگری و تنویر افکار عمومی، مدیران و فعالان اقتصادی برداشته شود. 

در میان جمع پرشمار شرکت‌کنندگان در این رقابت هنری-رسانه‌ای نام آشنای بسیاری از هنرمندان و کارتونیست‌ دو نسل جوان و کهنه‌کار به چشم می‌خورد. 

اسامی کارتونیست‌هایی که آثارشان تا پایان مهلت ارسال به دبیرخانه جشنواره «باج‌نیوزها» رسیده، به شرح ذیل است: 

1 اسلان آقابابایی 

2 مجید ادیبی 

3 قباد امامی‌فرد 

4 مجید امینی 

5 اسماعیل بابایی 

6 محمود برخورداری 

7 نرگس ( آزاده) بختیاری 

8 بهناز بختیاری 

9 صفا بهاروند 

10 علیرضا پاکدل 

11 علی پاکنهاد 

12 محمدجواد پردخته 

13 مجاهده پورشمسیان 

14 پیام پورفلاح 

15 امیرعباس تبریزی 

16 یحیی تدین 

17 اکبر ترابپور 

18 محمدرضا ثقفی 

19 بهرنگ جدی 

20 وحید جعفری 

21 رویا جم 

22 بصیره حسینی شریعت پناهی 

23 محمدرضا حق شناس 

24 مجتبی حیدرپناه 

25 مرضیه خانی زاده ابیانه 

26 مبینا خردمند 

27 محمد خردمند 

28 الهام خوش انجام 

29 محمد خوبان 

30 آرمان داوودی 

31 امیر دهقان 

32 منصوره دهقانی 

33 علیرضا ذاکری 

34 سجاد رافعی 

35 حسین رحیم‌خانی 

36 فرهاد رحیم قراملکی 

37 اردشیر رستمی 

38 محسن رفیعی 

39 سمانه روح الهی 

40 بهارک زارعی 

41 احمدرضا سهرابی 

42 شیدا سردشتی 

43 بردیا سلطانی 

44 جواد شاهمرادی 

45 علی شعبانی 

46 کیوان زرگری 

47 مهدی صادقی 

48 سعید صادقی 

49 حمید صوفی 

50 امیرحسین ضرغام 

51 لاله ضیایی 

52 بهمن عبدی 

53 احمد عربانی 

54 مهدی عزیزی 

55 مهدی عسکری 

56 سالار عشرت خواه 

57 سید شهاب الدین علوی 

58 جواد علیزاده 

59 سحر فتاح 

60 علی قناعت 

61 حسین کاظم 

62 ریحانه کریمیان 

63 وحید کشاورز 

64 فرامرزکشتکار 

65 احسان گنجی 

66 طراوت نیکی 

67 فرج محمدی 

68 مونا مردانی 

69 حمیدرضا مسیبی 

70 معصومه موسوی 

71 سیدعلی مستجاب الدعواتی 

72 علی مریخی 

73 مهدی معتضدیان 

74 علی ملاقلی پور 

75 علی میرایی 

76 محمدرضا میرشاه‌ولد 

77 مصطفی ناصری 

78 سعید نوروزی 

79 یلدا هاشمی نژاد 

80 باقر همتی

نتیجه داوری آثار به زودی در رسانه‌ها منتشر خواهد شد و‌ پس از آن در مراسمی از هنرمندان کاریکاتوریست تقدیر خواهد شد.

 

