خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پروژه ارتقاء ظرفیت سد و نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه افتتاح ‌شد

پروژه ارتقاء ظرفیت سد و نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه افتتاح ‌شد
کد خبر : 1672075
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران گفت: روز یکشنبه ۱۹ مردادماه پروژه ارتقاء ظرفیت مخازن سدها و نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه به میزان ۲۰۸ گیگاوات‌ساعت، با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، فرهاد شبیهی با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی در حوزه انرژی برق‌آبی، گامی مؤثر در جهت بهبود پایداری و امنیت انرژی در کشور به‌شمار می‌رود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح توسعه، ظرفیت مخزن سدهای بالا و پایین سیاه بیشه افزایش یافته و در نتیجه، میزان تولید سالانه انرژی برق‌آبی نیروگاه سیاه‌بیشه به میزان ۲۰۸ گیگاوات‌ساعت افزایش یافته است که این ارتقاء چشمگیر در تولید انرژی، نقش مستقیمی در تأمین برق پاک و پایدار خواهد داشت.

شبیهی ادامه داد: نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه تنها نیروگاه از نوع تلمبه‌ذخیره‌ای در کشور است و جایگاه ویژه‌ای در زیرساخت شبکه برق ایران دارد و علاوه بر تولید انرژی، نقش حیاتی در کنترل فرکانس، تنظیم ولتاژ و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفا می‌کند.

مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران اضافه کرد: این پروژه در راستای اهداف کلان وزارت نیرو برای تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی، افزایش بازدهی، کاهش تلفات شبکه و بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی به اجرا درآمده است و نمونه‌ای موفق از مدیریت تلفیقی منابع آب و انرژی در کشور محسوب می‌شود

گفتنی است؛ برخلاف نیروگاه‌های متداول که تنها به تولید برق محدود می‌شوند، سیاه‌بیشه با امکان ذخیره‌سازی انرژی و مدیریت بار، عملکردی دوگانه دارد و در زمان‌های اوج مصرف، به پشتیبانی سریع از شبکه برق می‌پردازد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور