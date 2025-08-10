به گزارش ایلنا، فرهاد شبیهی با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی در حوزه انرژی برق‌آبی، گامی مؤثر در جهت بهبود پایداری و امنیت انرژی در کشور به‌شمار می‌رود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح توسعه، ظرفیت مخزن سدهای بالا و پایین سیاه بیشه افزایش یافته و در نتیجه، میزان تولید سالانه انرژی برق‌آبی نیروگاه سیاه‌بیشه به میزان ۲۰۸ گیگاوات‌ساعت افزایش یافته است که این ارتقاء چشمگیر در تولید انرژی، نقش مستقیمی در تأمین برق پاک و پایدار خواهد داشت.

شبیهی ادامه داد: نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه تنها نیروگاه از نوع تلمبه‌ذخیره‌ای در کشور است و جایگاه ویژه‌ای در زیرساخت شبکه برق ایران دارد و علاوه بر تولید انرژی، نقش حیاتی در کنترل فرکانس، تنظیم ولتاژ و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفا می‌کند.

مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران اضافه کرد: این پروژه در راستای اهداف کلان وزارت نیرو برای تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی، افزایش بازدهی، کاهش تلفات شبکه و بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی به اجرا درآمده است و نمونه‌ای موفق از مدیریت تلفیقی منابع آب و انرژی در کشور محسوب می‌شود

گفتنی است؛ برخلاف نیروگاه‌های متداول که تنها به تولید برق محدود می‌شوند، سیاه‌بیشه با امکان ذخیره‌سازی انرژی و مدیریت بار، عملکردی دوگانه دارد و در زمان‌های اوج مصرف، به پشتیبانی سریع از شبکه برق می‌پردازد.

