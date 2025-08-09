وی افزود: در شلمچه و چذابه، روزگاری مردم دچار جنگ تحمیلی بودند و اتفاقات خوبی را تجربه نمی‌کردند. اما امروز دوران متفاوتی را می‌گذرانیم؛ دورانی که مرز دوستی میان ایران و عراق شکل گرفته و رفت‌وآمد مسلمانان نه تنها از ایران بلکه از مسیر ایران به عراق انجام می‌شود و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند «راهپیمایی اربعین، پیوند برادران مسلمان است».

وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: من و تک‌تک شما بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارید و همچنین همکاران بسیاری که حضور فیزیکی ندارند و به‌واسطه اربعین شرف خدمت به زائران اباالفضل العباس(ع) را دارند، می‌دانیم که وقتی زائری تصمیم می‌گیرد به کربلا برود، برای پیاده‌روی تمام سختی‌ها، گرما، بی‌آبی، دشواری راه، عبور از موقعیت‌های خطرناک و … را به جان می‌خرد و مطالبه‌ای ندارد. چون برکت این سفر در همین سختی‌هاست؛ در قدم‌هایی که برمی‌دارند؛ در راز و نیازهایی که دارند. این افتخار نصیب ما شده که خادمان زائرانی هستیم که مطالبه‌ای ندارند؛ ان‌شالله که این خدمت به زائران امام حسین ذخیره باقیات صالحات ما ‌شود.

صادق ضمن تایید اظهارات استاندار خوزستان در این جلسه که به برپایی موکب‌های مردمی در اهواز اشاره داشت، گفت: در مسیر حرکت‌مان موکب‌داران اصلی را دیدیم که فقط با یک قطعه حصیر روی سقف و یک گلیم روی زمین، با همه وجود و صمیمانه، از ته دل موکب‌داری می‌کردند؛ تنها آرزوی‌شان شاید یک استکان چای یا لیوان آب خنک برای زوار امام حسین(ع) بود. موکب‌داران نجیب و شریف‌اند و مسوولیت ما را در خدمت رسانی به مردم، دوچندان می‌کنند.

روایت ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روایت مقاومت بود

وزیر راه و شهرسازی افزود: اربعین امسال با سال‌های گذشته متفاوت است. پس از سال‌ها، کشور ما دوباره مورد حمله دشمن قرار گرفت، ولی روایت ما، روایت مقاومت بود. مردم جلوتر از دولتمردان عمل کردند و با درک عمیق هدیه الهی، این مسیر را ساختند و به قول مقام معظم رهبری، با وقت‌شناسی به صحنه آمدند. امسال خدمت‌رسانی باید با انگیزه‌ای دوچندان، متفاوت و پربارتر از گذشته باشد. روزهای باقی‌مانده موهبت‌هایی است که باید قدر آن را بدانیم.

صادق از همه اقدامات انجام شده در حوزه حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و گفت: سال قبل هزار نفر از طریق کشتی عازم سفر اربعین شده بودند، اما امسال تحقق همین عدد تا امروز و تا میانه راه، «برکت بزرگی» است.

وی افزود: در حوزه ریلی نیز، با وجود ناوگان فرسوده، تلاش شبانه‌روزی برای افزایش ۱۹ درصدی جابه‌جایی زائران اربعین قابل توجه است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حمل‌ونقل جاده‌ای و پایانه‌ها چه در حوزه زیرساخت، چه روشنایی، ایمنی، تسطیح، ساماندهی پایانه‌ها و سامانه برکت، اقدامات زیادی انجام شده است.

باید با افزایش ناوگان اتوبوسی پاسخگوی سفرهای داخلی و اربعین باشیم

وی یادآور شد: ، حجم زیادی از حمل‌ونقل عمومی بر دوش حمل‌ونقل جاده‌ای است. باید تلاش کنیم؛ با تزریق اتوبوس‌های بیشتر، پیرو دستور معاون اول محترم دولت، پاسخگوی زائرین امام حسین(ع) باشیم. البته این کار برای سفر داخلی هم ضروری است و هموطنان در مسیرهای داخلی هم نباید گرفتار مشکل شوند. ان‌شالله ناوگان حمل و نقل جاده ای را تجهیز خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی از همه خادمین به زوار اربعین اعم از سپاه، مرزبانی، نیروی انتظامی، اداره گذرنامه، اورژانس، هلال‌احمر، شهرداری‌های استان‌ها، شهرداران خوزستان و استان های معین، استانداری، فرمانداری خرمشهر، راهداری، راه‌آهن، منطقه آزاد، بیمه، وزارت بهداشت، گمرک و ... تشکر و قدردانی کرد و گفت: این تلاش‌ها باید چندین‌برابر شود تا شرمنده مردم نشویم.

پیام تسلیت وزیر در پی درگذشت استاد فرشچیان

صادق در ادامه اظهار کرد: قبل از ورود به جلسه مطلع شدم که استاد فرشچیان را از دست داده‌ایم، این هنرمند ارزنده با خلق اثر فاخر و ماندگار «عصر عاشورا» نامی جاوید به یادگار گذاشت و ان‌شالله با اباعبدالله الحسین محشور شود.

وی برافراشتن پرچم ایران در کنار پرچم سرخ امام حسین(ع) در مسیر زائران اربعین در سال جاری و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را معنادار خواند و بار دیگر گفت: امیدوارم با همدلی بیشتر طی روزهای آینده به بهترین شکل به مردم خدمت رسانی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در پایان این جلسه با تشکر ویژه بابت خدمات انجمن‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری برای خدمات بی‌نظیر در این ایام، گفت: اگرچه قبل از جنگ مصوبه افزایش قیمت‌ بلیت‌ها ابلاغ شد اما شرکت‌های مسافری اعلام کردند که در آن شرایط نرخ بلیت ها را افزایش نخواهند داد؛ و این درس بزرگی بود. همچنان شریک ما باشید تا بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم.