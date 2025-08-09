کویت: اوپک تحولات بازار نفت را زیر نظر دارد
وزیر نفت کویت اعلام کرد که اوپک تحولات بازار جهانی نفت، روند تقاضا و گفتههای اخیر رئیسجمهوری آمریکا درباره نفت روسیه را بهدقت رصد میکند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، طارق الرومی گفت: ما از طریق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، بازار را از نظر عرضه و تقاضا رصد میکنیم و سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا را زیر نظر داریم.
وی با اشاره به نوسانهای اخیر، پیشبینی کرد قیمت نفت در کوتاهمدت زیر ۷۲ دلار برای هر بشکه باقی بماند.
الرومی ضمن مطلوب خواندن اوضاع بازارهای جهانی نفت خام و بیان اینکه تقاضا با سرعتی متوسط در حال رشد است، بر اهمیت هماهنگی میان کشورهای عضو اوپک برای حفظ ثبات بازار نفت تأکید کرد.
قیمت نفت چهارشنبه هفته گذشته (۱۵ مرداد) پس از گفتههای ترامپ درباره پیشرفت در مذاکرات با مسکو، حدود یک درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح خود در هشت هفته گذشته رسید.
گفتههای رئیسجمهوری آمریکا موجب افزایش تردیدها درباره اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه از سوی واشینگتن شد.
ترامپ هشدار داده است در صورت نبود تلاش از سوی مسکو برای صلح با اوکراین، دور تازهای از تحریمها علیه روسیه اعمال خواهد شد.
همسو با سخنان رئیسجمهوری آمریکا، واشینگتن روز چهارشنبه هفته گذشته با اشاره به تداوم خرید نفت روسیه از سوی هند، تعرفه ۲۵ درصدی جدیدی بر کالاهای هندی وضع کرد که از ۲۸ اوت (ششم شهریور) اجرا خواهد شد.
الرومی گفت: سهمیه تولید این کشور طبق توافق ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و متحدانش (اوپکپلاس)، ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار بشکه در روز است و کویت ظرفیت تولید بیشتری دارد.
وی تأکید کرد که کویت آماده است در صورت نیاز، تولید خود را متناسب با تصمیمهای جمعی اوپک و اوپکپلاس تنظیم کند.