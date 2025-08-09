خبرگزاری کار ایران
محمد فربد در گفتگو با ایلنا:

کیفیت محصولات لبنی در سطح استانداردهای بین‌المللی است

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در مورد مشکلات این صنعت و همچنین وضعیت حال حاضر آن توضیحاتی ارائه داد.

محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به شرایط فعلی این صنعت گفت: صنعت لبنی به دلیل وابستگی اندک به نیازهای ارزی، خوشبختانه از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، اگر از مشکلات حوزه انرژی که گریبان‌گیر همه صنایع است صرف‌نظر کنیم، این صنعت توانسته است به‌طور کامل نیاز داخلی کشور را تأمین کند.

سرانه مصرف لبنیات پایین است

وی افزود: یکی از نگرانی‌های اصلی ما پایین بودن سرانه مصرف لبنیات در کشور  است. در حال حاضر بر اساس شیر پایه، سرانه مصرف حدود ۷۰ کیلوگرم در سال است که رقم ناچیزی محسوب می‌شود و می‌تواند تبعات بهداشتی برای مردم داشته باشد. ضروری است اقدامات مؤثری برای تشویق مردم به مصرف بیشتر لبنیات انجام شود.

روند ر و به رشد تولید و صادرات

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران تصریح کرد: تولید شیر در کشور همواره روند افزایشی داشته و صنعت لبنی موظف است کل شیر تولیدی را جذب کند. بخشی از این شیر به صادرات اختصاص می‌یابد و بخش دیگر برای تأمین نیاز داخلی عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: هر مقدار مازاد نیز صادر می‌شود و به دلیل پایین بودن سرانه مصرف، صادرات سهم بیشتری پیدا کرده است.

کیفیت بالای محصولات در سطح بین‌المللی

فربد با اشاره به جایگاه کیفی تولیدات داخلی گفت: کیفیت محصولات لبنی کشور در سطح استانداردهای بین‌المللی است و در حال حاضر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرکت تولیدی فعال در کشور، تمام نیاز داخلی را تأمین می‌کند و همین کیفیت مطلوب باعث رشد صادرات شده است.

وی تأکید در پایان کرد: توسعه صادرات لبنیات یکی از نشانه‌های موفقیت این صنعت در کشور به شمار می‌رود.

 

