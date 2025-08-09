بازدید وزیر راه و شهرسازی از پایانه مرزی چذابه
وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان خوزستان به منظور بازدید از پایانه مرزی چذابه که یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی برای اعزام زائران به عراق در ایام اربعین است، بازدید کرد و در جریان روند خدمت رسانی به زائرین قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز شنبه ۱۸ مهرماه در سفری به استان خوزستان از پایانه مرزی چذابه بازدید کرد و از نزدیک تمهیدات این وزارتخانه را در ساماندهی این مرز مهم استان مورد بررسی قرار داد.
مرز چذابه که با ۳۴ گیت خروجی در شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان واقع شده است، یکی از فعالترین گذرگاههای رسمی کشور برای اعزام زائران به عراق در ایام اربعین به شمار میرود.
در این بازدید، اقدامات انجام شده جهت تسهیل سفرهای اربعین شامل تهیه و نصب دیوار پیش ساخته به طول ۲۰۰ متر، بهسازی سرویسهای بهداشتی، تقویت زیرساخت تاسیسات برقی پایانه، نصب و تکمیل فن و مهپاش، گیتبندی، سایبان دائم و موقت و بهسازی سیستمهای سرمایشی مورد بررسی میدانی قرار گرفت.