استقرار ۱۸ جایگاه سیار عرضه سوخت در مرزهای ایران با عراق

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نفت کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تشریح نقش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد مرکزی اربعین که مسئولیت آن به‌عهده وزارت کشور است، تکالیف مشخصی برای همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله وزارت نفت تعیین می‌شود و در این چارچوب، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز موظف به تأمین بنزین، نفت‌گاز و گاز مایع مورد نیاز زائران و موکب‌های مستقر در مسیرهای منتهی به مرزهاست.

وی با بیان اینکه با توجه به تجربه سال‌های گذشته، تمهیدات لازم برای تأمین سوخت در استان‌های مرزی از سه تا چهار ماه پیش اندیشیده شده است، افزود: ذخیره‌سازی بنزین و نفت‌گاز در انبارهای نفت این مناطق با هدف پاسخگویی به افزایش مصرف به‌صورت مطلوب انجام شده، چراکه از دو هفته منتهی به آغاز ایام اربعین، مصرف سوخت در استان‌های مرزی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از حالت عادی است.

افزایش سقف برداشت از کارت سوخت در جایگاه‌های مرزی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به افزایش قابل‌توجه مصرف بنزین در استان کرمانشاه بیان کرد: مصرف این استان که مسیر عبور زائران به مرزهای خسروی و مهران است از میانگین روزانه ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون لیتر به بیش از ۳ میلیون لیتر رسیده است.

ویس‌کرمی از افزایش سقف برداشت از کارت سوخت در جایگاه‌های مناطق مرزی خبر داد و گفت: کارت اضطراری جایگاه‌ها در مناطق مرزی، همچنین سقف برداشت کارت شخصی در استان‌های مختلف بر اساس درخواست استانداری‌ها و شرکت‌های پخش استانی افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که در استان ایلام سقف برداشت کارت شخصی به ۵۰ لیتر افزایش یافته و تغییرات لازم در کارت جایگاه‌های استان‌های کرمانشاه و خوزستان نیز اعمال شده است تا زائران بتوانند بدون محدودیت، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه ۱۸ جایگاه عرضه سوخت سیار نیز در پایانه‌های مرزی و پارکینگ‌ها مستقر شده است، تصریح کرد: خودروهای سیار توزیع بنزین که پیش‌تر در تهران فعالیت داشتند، به مرزها منتقل شده‌اند و گاز مایع مورد نیاز موکب‌ها به‌صورت سیلندری تأمین و در استان‌های مرزی توزیع می‌شود.

بازرسی مستمر جایگاه‌ها

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به فعالیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی در استان‌های مرزی با حداکثر ظرفیت در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: گروه‌های بازرسی و نظارت به‌صورت مستمر بر عملکرد جایگاه‌ها نظارت می‌کنند تا عرضه سوخت در استان‌های مرزی به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه انجام شود.

ویس‌کرمی افزود: کمیته حمل‌ونقل ستاد مرکزی اربعین در طول هفته مصوباتی برای تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل مسافری صادر می‌کند که بر اساس آن، سهمیه اتوبوس‌های جدید و موجود افزایش می‌یابد و سوخت آنها به‌صورت تنخواه تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پایان یادآور شد: با اجرای این تمهیدات و تداوم نظارت‌ها، امیدواریم در ایام راهپیمایی اربعین امسال هیچ‌گونه مشکلی در تأمین سوخت زائران حسینی ایجاد نشود و هموطنان بتوانند این سفر معنوی را با آرامش و خاطره‌ای خوش به پایان برسانند.