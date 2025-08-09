قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ شنبه ۱۸ مرداد

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۶۲ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۶۶ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۹۰۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۴۶۵ تومان رسیده است. از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۵۹۵ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۲۴ تومان است.

