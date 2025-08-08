اعلام قیمت طلا و سکه ١٧ مرداد ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ١٧ مرداد ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٣٣٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٧ میلیون و ۶٠٢ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٠ میلیون و ١٢۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٨۴ میلیون و ٧۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٧۶ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۴۴ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٢۶ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان رسید.

