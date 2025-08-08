خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت طلا و سکه ١٧ مرداد ١۴٠۴

اعلام قیمت طلا و سکه ١٧ مرداد ١۴٠۴
کد خبر : 1671323
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا و سکه امروز جمعه ١٧ مرداد اعلام شد .

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ١٧ مرداد ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٣٣٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٧ میلیون و ۶٠٢ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٠ میلیون و ١٢۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٨۴ میلیون و ٧۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٧۶ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۴۴ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٢۶ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور