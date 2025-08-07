نشتی نفت میدان ابوذر مهار شد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، کیوان فتحی با اشاره به اعلام نشتی در خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، گفت: تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی بلافاصله به محل اعزام شده و در کوتاه‌ترین زمان، اقدام‌های لازم برای ایمن‌سازی حوضچه و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی انجام شد.

وی افزود: در گام نخست و پس از توقف و تخلیه خط لوله با نظارت واحد محیط زیست اداره ایمنی، به‌منظور تخلیه و ایمن‌سازی محل نشتی و دسترسی تیم‌های تعمیراتی، در مجاور حوضچه، پیت خاکی ساخته و نسبت به تخلیه حوضچه شیر اقدام شد.

تلاش شبانه‌روزی برای رفع نشتی خط لوله ابوذر

جانشین مدیر منطقه گفت: تیم‌های فنی و مهندسی پس از ایمن‌سازی محل و اطمینان از تخلیه کامل نفت و رفع خطر اشتعال و انفجار گاز، با وجود شرایط سخت آب‌وهوایی و با رعایت کامل دستورعمل‌های ایمنی، با استفاده از کپسول اکسیژن و ماسک وارد حوضچه شده و محل دقیق نشتی را شناسایی کردند.

فتحی با بیان اینکه در طول این عملیات، خودروی آتش‌نشانی و تجهیزات ایمنی به همراه تیم پزشکی در محل مستقر شدند، گفت: برای تسریع در ایمن‌سازی و استمرار کار به صورت شبانه‌روزی، تدارکات لازم برای تأمین برق اضطراری، روشنایی و فن ضدگاز از سوی واحد برق انجام شد و واحد لوله‌مغزی سیار نیز اقدام‌های لازم برای تزریق آب به خط و اطمینان از عدم نشت نفت و گاز را به‌عمل آورد.

وی اعلام کرد: در مرحله پایانی این عملیات گروهی، که با نظارت بخش عملیات تولید و با محوریت واحدهای نوسازی و تعمیرات منطقه انجام شد، پس از برداشتن پوشش پلی‌اتیلن از محل نشتی لوله، کلمپ ۲۶ اینچی ساخته شده توسط واحد جوشکاری در محل نصب گردید و پس از اطمینان از عدم نشتی و بازگشت خط لوله نفت ابوذر به سرویس، عملیات با موفقیت و بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای به پایان رسید.

بازگشت تولید میدان ابوذر پس از عملیات ایمن‌سازی

جانشین منطقه عملیاتی خارک از زحمات و تلاش‌های طاقت‌فرسای کارکنان در اجرای موفق این عملیات تشکر کرد و گفت: این عملیات با توجه به شرایط بسیار ویژه محل و نوع کار (کار در عمق ۵ متری و وجود نشتی نفت و گاز که ایمن‌سازی و کنترل آن بسیار دشوار بود) نمادی از عزم و اراده قوی و همبستگی کارکنان واحدهای مختلف منطقه در مواجهه با شرایط سخت عملیاتی و جغرافیایی برای حفظ و تداوم تولید پایدار نفت و گاز برای کشور بود.

فتحی عنوان کرد: با همت و ایثار همکاران واحدهای عملیات تولید، نوسازی و تعمیرات، بهره‌برداری، اچ‌اس‌ئی، درود ۳، حراست، امور اداری، لوله مغزی سیار، برق، مجتمع ابوذر و تدارکات و امور کالا و واحد نقلیه سنگین و ... پس از ایمن‌سازی محیط، اقدام‌های لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و تولید میدان دریایی ابوذر به‌عنوان بزرگترین میدان نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران از سر گرفته شد.

انتهای پیام/