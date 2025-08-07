خبرگزاری کار ایران
امروز؛ آخرین مهلت بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث

بیمه مرکزی اعلام کرد: مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث فردا ۱۶ مرداد به پایان می‌رسد.

به گزارش ایلنا از بیمه مرکزی، طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد بیمه‌نامه شخص ثالث که از ۱۶ تیرماه آغاز شد، فردا(پنجشنبه ۱۶ مرداد) به پایان می رسد.

در این طرح کلیه دارندگان وسایل نقلیه که در تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث خود تأخیر داشته‌اند، می‌توانند بدون پرداخت جریمه، نسبت به خرید یا تمدید بیمه‌نامه اقدام کنند.

توصیه می‌شود مالکان خودروهای مشمول این طرح پیش از پایان مهلت نسبت به تهیه بیمه‌نامه اقدام کنند.

