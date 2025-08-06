خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل بانک صادرات ایران به مناسبت روز خبرنگار:

۱۷ مرداد، روز پاسداشت حقیقت‌جویی، آگاهی‌بخشی و فداکاری است

​محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران با صدور پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار، از حماسه‌ آفرینی خبرنگاران در خط مقدم جبهه آگاهی‌ بخشی و ترسیم تصویری روشن از واقعیت‌ها قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، در متن پیام سیفی آمده است: 

«خبرنگاران، پرچم‌داران روشنگری و صدای رسای مردم در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌اند؛ آنان که همواره در خط مقدم جبهه آگاهی، با قلمی مسئولانه، تصویری روشن از واقعیت‌ها ترسیم می‌کنند. آنان که با قلمی متعهد و نگاهی روشن، روایت‌گر حقایق جامعه‌اند و همچون رزمندگان میدان‌ دیده، بی‌ادعا اما جان‌ بر کف، همواره در کنار مردم ایستاده‌اند و با ثبت حقیقت، حماسه می‌آفرینند.

بانک صادرات ایران همواره شفافیت، پاسخ‌گویی و تعامل سازنده با رسانه‌ها را بخش جدایی‌ ناپذیر از رسالت سازمانی خود دانسته و کوشیده است تا با ارائه اطلاعات صحیح، دقیق و به‌روز از عملکرد خود، زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سطح آگاهی اقتصادی جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم آورد. 

روز خبرنگار، بهانه‌ای است که قدردان تلاش‌های خبرنگاران گران‌قدری باشیم که در مسیر شفاف‌سازی، آگاهی‌بخشی و انعکاس صحیح عملکرد نظام بانکی کشور، گام‌هایی بلند و مؤثر برداشته‌اند. حضور هوشمندانه اصحاب رسانه در کنار این بانک، راه را برای توسعه، اعتماد عمومی و تحقق مسئولیت‌های اجتماعی هموار کرده است. 

با گرامی‌داشت سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار شهید کشورمان در مزار شریف، از تلاش‌های صادقانه، خستگی‌ناپذیر و حرفه‌ای شما عزیزان برای بازتاب واقعیت‌های اقتصادی، تبیین خدمات بانکی و تقویت ارتباط میان مردم و نظام مالی کشور، صمیمانه سپاسگزاریم. 

امید آن داریم با تداوم این همراهی صمیمانه و مؤثر، در مسیر رشد و شکوفایی ایران عزیز، ارتقای رفاه مردم و انتشار اخبار امید بخش از تلاش‌های خادمان ملت در رسانه‌ها، بیش از پیش گام برداریم.»

