در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
دریاچه ارومیه را از دست میدهیم؟
مدیر موسسه آب دانشگاه تهران گفت: شاید دیگر نتوانیم هیچوقت دریاچه ارومیه را به شکل یک دریاچه مانند سابق داشته باشیم.
بنفشه زهرائی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آینده دریاچه ارومیه اظهار داشت: حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم متاثر از خشکسالیهای کشور بوده است در کل کشور ۴۰ درصد کاهش بارش داشتیم و در دریاچه اورمیه هم همین شرایط کم بارشی را شاهد بودهایم.
وی ادامه داد: کلا دریاچه ارومیه در تابستان به خاطر تبخیر بالا قسمت زیادی از سطح آب خود را از دست میدهد که امسال هم به خاطر کمبارشی و هم به خاطر گرمتر شدن هوا میزان تبخیر شدیدتر از سالهای قبل است.
مدیر موسسه آب دانشگاه تهران تصریح کرد: ستاد احیا تلاش خود را میکند اما واقعیت اینکه سطح زیر کشت فراتر از ظرفیت حوضه آبریز است، تا زمانی که سطح زیر کشت کاهش پیدا نکند مشکل دریاچه ارومیه با راهحلهای فناورانه قابل حل نیست.
وی گفت: اخیرا طرح بزرگی تعریف شده که روی دریاچه پنل خورشیدی نصب شود، این طرحها واقعا نمیتواند مشکل دریاچه را حل کند، حوضه دریاچه ارومیه نیاز به کاهش سطح زیر کشت دارد و اول و آخر راه حل مشکل دریاچه کاهش سطح زیر کشت است، اگر سطح زیر کشت کاهش نیابد در فصل زمستان اندکی آب در دریاچه جمع میشود و تابستان مجددا خشک میشود.
زهرائی تاکید کرد: فرایند خشک شدن دریاچه ارومیه باعث شده مقدار زیادی از عمق را به دلیل کریستالیزه شدن نمکها از دست بدهد و هر قدر عمق کمتر شود آسیبپذیری به دلیل تبخیر بیشتر میشود، یعنی ارتفاع آب محدودی در سطح عظیمی پخش و بسرعت تبخیر میشود.
وی درباره احتمال از دست رفتن دریاچه خاطرنشان کرد: شاید اکنون هم دریاچه به فاز بدون بازگشت رسیده باشد و دیگر نتوانیم هیچوقت دریاچه ارومیه را به شکل یک دریاچه مانند سابق داشته باشیم.