به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدمحمد‌امامی افزود: در راستای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از سواستفاده از سیم کارت های دراختیار کاربران لازم است همه مشترکان از تمامی سیم کارت هایی که به نام خود دارند، آگاهی داشته باشند.

وی درباره تعداد سیم‌کارت‌های بنام شخص گفت: براساس مقررات هر شخص حقیقی متقاضی می تواند از مجموع اپراتورهای تلفن همراه کشور، ده سیم کارت و اتباع خارجی قانونی پس از طی مراحل کامل احراز هویت تعیین شده، می توانند 3 سیمکارت به نام خود در اپراتورهای مختلف فعال کنند.

امامی در تشریح نحوه اطلاع مشترکان از تعداد سیمکارتهای ثبت شده به نام خودشان اظهار کرد: مشترکان به منظور مدیریت سیمکارت های تحت مالکیت خود و همچنین اطلاع از تعداد سیمکارت هایی که به نام آنها ثبت شده است، می توانند با مراجعه به پورتال https://my.gov.ir (پنجره ملی خدمات هوشمند) و یا ارسال کد ملی به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۰ از تمام سرویس ها و شماره های تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: مشترکان در صورت نیاز برای سلب مالکیت سیمکارت ها در اپراتورهای سیار می‌توانند به اپلیکیشن های کاربردی اپراتورشان شامل همراه من (my mci) در همراه اول، ایرانسل من (my irancell) در ایرانسل و رایتل من (my rightel) در رایتل و پورتال یا اپلیکیشن اپراتورهای مجازی (MVNO) مراجعه کنند.

انتهای پیام/