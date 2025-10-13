به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست خبری بیست‌وهفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در اداره بازسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، اظهار داشت: استان اصفهان افتخار دارد که روز چهارشنبه میزبان جمعی از مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس سراسر کشور باشد. همچنین روز پنجشنبه بیست‌وهفتمین دوره جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز با رویکردی متفاوت برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری این جشنواره از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و در تمام شهرستان‌های استان به‌صورت جشنواره‌های محلی آغاز شده است. بخش نهایی و استانی آن، روز پنجشنبه با حضور میهمانان ملی برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر نقش بنیادین آموزش و پرورش در توسعه کشور، بیان کرد: هر کشوری که در مسیر توسعه قرار دارد، بدون تردید به آموزش و پرورش توجهی ویژه دارد. در استان اصفهان، مجمع خیرین مدرسه‌ساز نقشی حیاتی در تأمین فضاهای آموزشی ایفا کرده و جزو استان‌های پیشتاز کشور در این زمینه بوده است.

وی ادامه داد: تمام اقدامات خیرین از روی انگیزه‌های انسان‌دوستانه و با اعتقاد به اصل عدالت آموزشی صورت گرفته است. هدف ما در آموزش و پرورش، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان، فارغ از محل زندگی یا شرایط اقتصادی‌شان است.

نظریان به افتتاح پروژه‌های عمرانی همزمان با بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: «در جلسه‌ای که دیروز با حضور ریاست جمهوری برگزار شد، بیش از ۲۴۰۰ پروژه آموزشی در کشور به بهره‌برداری رسید که ۱۲۸ پروژه مربوط به استان اصفهان بود. مدرسه ایران‌زمین در ناحیه چهار زینبیه نیز به‌صورت نمادین افتتاح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: این اقدامات، نشان‌دهنده اولویت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم و نگاه توسعه‌محور آن است. دولت چهاردهم به شکل عملیاتی و منسجم در مسیر توسعه آموزش کشور گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به گستردگی مشارکت مردم در نهضت توسعه عدالت آموزشی، تصریح کرد: فرهنگ نیکوکاری در استان اصفهان به یک گفتمان تبدیل شده است؛ از دانش‌آموزی که پس‌انداز خود را برای ساخت مدرسه اهدا می‌کند تا معلمی که جایزه خود را صرف امور خیر می‌کند. حتی شاهد مواردی هستیم که مردم با درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی یا وسایل شخصی، در مدرسه‌سازی مشارکت دارند.

نظریان با اشاره به اقدامات مهم دولت در حوزه کیفیت‌بخشی به آموزش، گفت: عدالت آموزشی تنها به فضا محدود نمی‌شود. اصلاح روش‌های تدریس، هوشمندسازی مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی از دیگر محورهای مهم دولت است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در قالب همین جشنواره، در شهرستان‌های مختلف مانند میمه، اقدامات موثری در زمینه هوشمندسازی کلاس‌ها با کمک خیرین، فرمانداران و مشارکت مردمی انجام شده است. حتی برخی مناطق بیش از هدف‌گذاری اولیه کلاس‌های هوشمند را تجهیز کرده‌اند.

نظریان از آغاز ساخت مدرسه‌ای تحت عنوان مدرسه اولیا با مشارکت انجمن اولیا و مربیان استان خبر داد و افزود: این مدرسه با همکاری مجمع خیرین و اداره‌کل نوسازی ساخته خواهد شد و به نام انجمن ثبت می‌شود که اقدامی نمادین و ارزشمند در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی است.

وی به توزیع بیش از ۲۵۰۰ بسته تجهیزات ورزشی و سلامت اشاره کرد که با هزینه‌ای بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان به مناطق کمتر برخوردار استان ارسال شده است. همچنین، تجهیز هنرستان‌ها با اعتباری بیش از ۱۶ میلیارد تومان در دو مرحله انجام گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: خوشبختانه سال تحصیلی جاری را با کمترین چالش آغاز کرده‌ایم. مسیر توسعه آموزش و پرورش در استان با همراهی مردم، خیرین، مدیران، مسئولان محلی و نگاه حمایتی دولت چهاردهم به‌صورت جدی دنبال می‌شود. امیدواریم با این تلاش‌ها، بتوانیم گام‌های موثرتری در مسیر تحقق عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی برداریم.

انتهای پیام/