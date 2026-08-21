به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جریان بازدید معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سه‌راه ایواغلو، اظهار کرد: تمامی تلاش‌ها به کار گرفته شده است تا این طلسم تاریخی در دولت چهاردهم شکسته شود و با تکمیل این مسیر، زمینه برای هموارتر شدن مسیر توسعه آذربایجان‌غربی فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر در شبکه ترانزیتی کشور، افزود: پروژه سه‌راه ایواغلو نیازمند توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی است و باید عملیات اجرایی آن با جدیت و به صورت شبانه‌روزی دنبال شود تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به روند کند اجرای این پروژه در سال‌های گذشته، گفت: این مسیر ۳۸ کیلومتری در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تنها شاهد آسفالت ۷۰۰ متر بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۴ توانستیم ۲۰ کیلومتر از این مسیر را به اتمام برسانیم.

رحمانی ادامه داد: شتاب گرفتن روند اجرای این پروژه نشان می‌دهد که با تغییر نگاه و قرار گرفتن طرح‌های زیرساختی آذربایجان‌غربی در اولویت پروژه‌های ملی، می‌توان گره‌های چندین‌ساله استان را یکی پس از دیگری باز کرد.

وی تأکید کرد: تکمیل سه‌راه ایواغلو تنها یک پروژه راه‌سازی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت‌های مهم ترانزیتی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند در تقویت ارتباطات تجاری، توسعه پایانه‌های مرزی و افزایش سهم آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور نقش‌آفرین باشد.

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