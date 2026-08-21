واگذاری سالانه حدود ۵۰ قطعه زمین رایگان برای احداث چمن مصنوعی در گلستان
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان گفت: سالانه حدود ۵۰ قطعه زمین با کاربری ورزشی بصورت رایگان برای احداث زمینهای چمن مصنوعی در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا از گلستان، داود خسروی در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از زمین چمن مصنوعی روستای یساقی شهرستان کردکوی اظهار کرد: بنیاد مسکن استان با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت جوانان و نوجوانان روستایی، در کنار اداره کل ورزش و جوانان و دهیاریها، نقش مؤثری در احداث زمینهای چمن مصنوعی در روستاهای استان ایفا میکند.
وی افزود: سالانه حدود ۵۰ قطعه زمین توسط بنیاد مسکن گلستان برای احداث زمین چمن مصنوعی تأمین و بصورت رایگان به اداره کل ورزش و جوانان استان تحویل میشود تا با مشارکت بنیاد مسکن، ورزش و جوانان و دهیاریها، زمینه توسعه ورزش روستایی و دسترسی عادلانهتر مردم مناطق روستایی به امکانات ورزشی فراهم شود.
خسروی با بیان اینکه بنیاد مسکن گلستان در این زمینه در سطح کشور پیشرو است، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی بنیاد و با هدف افزایش نشاط اجتماعی، حمایت از استعدادهای ورزشی و فراهم کردن زمینه ماندگاری جوانان در روستاها انجام میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: در روستای یساقی شهرستان کردکوی نیز ۲۵۰۰ مترمربع زمین با کاربری ورزشی توسط بنیاد مسکن استان تأمین و در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار گرفت تا این مجموعه ورزشی احداث و به بهرهبرداری برسد.
وی تأکید کرد: توسعه ورزش روستایی، تنها ایجاد یک فضای ورزشی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای سلامت، نشاط، پویایی اجتماعی و آینده جوانان روستاهاست و بنیاد مسکن گلستان با جدیت در این مسیر مشارکت خواهد داشت.