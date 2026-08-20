به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در آیین تجلیل از عکاسان خبری استان قزوین، با قدردانی از حضور و تلاش مستمر این قشر گفت: بسیار خوشحالم که در جمع صمیمی عکاسان و اصحاب رسانه حضور دارم و شاهد بوده‌ام که عکاسان در گرما، سرما، برف و رویدادهای مختلف استان همواره در کنار مردم و مسئولان حضور داشته‌اند.

وی افزود: این حضور مستمر نشان می‌دهد عکاسان تنها به دنبال ثبت یک تصویر نیستند، بلکه نسبت به آینده و توسعه استان احساس مسوولیت دارند و تلاش می‌کنند واقعیت‌های قزوین را به بهترین شکل به جامعه منتقل کنند.

استاندار قزوین با اشاره به تحولات گسترده دنیای رسانه و فناوری گفت: با وجود همه سرعت و پیچیدگی‌های رسانه‌های جدید، هنوز هیچ چیز جای ماندگاری یک عکس و خاطره‌ای را که در ذهن انسان ایجاد می‌کند، نمی‌گیرد.

نوذری ادامه داد: همان‌طور که لمس کاغذ، نوشتن با خودکار و ورق زدن کتاب برای انسان حس و طراوت خاصی دارد، یک عکس نیز می‌تواند خاطره‌ای را زنده کند که سال‌ها در ذهن و زندگی انسان باقی بماند.

وی با اشاره به آلبوم‌های قدیمی خانوادگی تصریح کرد: بسیاری از ما با دیدن عکس‌های دوران کودکی، جوانی والدین و نسل‌های گذشته، دوباره با بخشی از خاطرات و هویت خود ارتباط برقرار می‌کنیم و این همان قدرت ماندگار تصویر است.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: تصاویر ذخیره‌شده در تلفن‌های همراه ممکن است با تغییر فناوری و از بین رفتن حافظه‌های دیجیتال از دست بروند، اما عکس‌های ماندگار و آرشیوهای اصولی می‌توانند برای نسل‌های آینده به اسنادی ارزشمند تبدیل شوند.

نوذری با بیان اینکه اهمیت عکس تنها به خاطرات خانوادگی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: در حوزه تاریخی و اجتماعی، گاهی یک تصویر می‌تواند زوایای مختلف یک واقعه را آشکار کند و به سندی ماندگار تبدیل شود.

وی با اشاره به برخی تصاویر تاریخی از دوران جنگ جهانی دوم و مقاومت مردم ایران افزود: بعضی عکس‌ها تنها یک قاب نیستند، بلکه روایتگر شرایط یک دوره تاریخی، روحیه مقاومت مردم و بخشی از واقعیت‌های اجتماعی کشور هستند.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به تصاویر ثبت‌شده از مقاومت مردم در خرمشهر و آبادان گفت: برخی تصاویر تاریخی به اندازه یک سند رسمی گویای واقعیت هستند و نسل‌های بعد می‌توانند از طریق آنها با اتفاقات و فضای حاکم بر آن دوران آشنا شوند.

وی خطاب به عکاسان گفت: شاید شما امروز فقط یک لحظه را ثبت کنید، اما همان تصویر ممکن است سال‌ها بعد برای یک پژوهشگر، تاریخ‌نگار یا نسل جوان، مهم‌ترین سند برای شناخت یک واقعه باشد.

نوذری تاکید کرد: عکاسی صرفا یک فعالیت حرفه‌ای نیست، بلکه کاری تخصصی و در عین حال از جنس عشق و علاقه است.

وی افزود: اینکه یک عکاس بداند چه لحظه‌ای، از چه زاویه‌ای و با چه نگاهی تصویر را ثبت کند، نیازمند تجربه، دانش و شناخت عمیق از موضوع است و نمی‌توان ارزش واقعی چنین کاری را صرفا با معیارهای مادی سنجید.

استاندار قزوین تصریح کرد: خبرنگاران و عکاسان، سرمایه‌های مهم رسانه‌ای استان هستند و دولت باید در حد توان از آنها حمایت مادی و معنوی داشته باشد.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ظرفیت کم‌نظیر تاریخی استان، پیشنهاد ایجاد «موزه مفاخر و بزرگان قزوین» را مطرح کرد.

وی گفت: قزوین فقط یک استان نیست؛ بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران است و شخصیت‌های بزرگی از این خطه در عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

نوذری افزود: متاسفانه از بسیاری از این مفاخر، تصویر، سند و آثار مناسبی در اختیار نداریم و باید برای جمع‌آوری و نگهداری این میراث ارزشمند اقدام جدی انجام شود.

وی از عکاسان، اصحاب رسانه، مجموعه‌های فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط خواست برای راه‌اندازی چنین موزه‌ای همکاری کنند و گفت: هدف، اسطوره‌سازی یا تاریخ‌سازی نیست، بلکه باید واقعیت‌های تاریخی و شخصیت‌هایی که در شکل‌گیری هویت این سرزمین نقش داشته‌اند، مستند و به نسل آینده معرفی شوند.

استاندار قزوین همچنین موضوع مسکن اصحاب رسانه را یکی از مطالبات جدی این قشر دانست و اظهار کرد: برای حل این مسئله باید یک ساختار مشخص و منسجم ایجاد شود و تشکیل تعاونی مسکن خبرنگاران و عکاسان می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد.

وی افزود: پس از تشکیل تعاونی و مشخص شدن افراد واجد شرایط، موضوع زمین و تسهیلات از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد و دولت در حد توان برای حل مشکل مسکن اصحاب رسانه همراهی می‌کند.

نوذری تأکید کرد: مشکلات خبرنگاران و عکاسان نباید صرفا در جلسات مطرح شود، بلکه باید برای هر مطالبه، مسیر مشخصی برای پیگیری و رسیدن به نتیجه تعریف شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته قزوین اظهار کرد: هدف ما برگزاری یک جشن معمولی نیست، بلکه می‌خواهیم «هفته قزوین» به رویدادی بزرگ برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اجتماعی استان در سطح کشور تبدیل شود.

استاندار قزوین از عکاسان و رسانه‌ها خواست با استفاده از ظرفیت رسانه‌های ملی، فضای مجازی و فعالان اجتماعی، تصویری واقعی و جذاب از قزوین به مردم ایران ارائه کنند.

وی با اشاره به برنامه اصلی نهم شهریورماه گفت: برنامه‌های این روز از عصر آغاز می‌شود و تا شب ادامه خواهد داشت و تلاش داریم با حضور مسوولان ملی و مهمانان ویژه، ظرفیت‌های قزوین را در سطح گسترده معرفی کنیم.

نوذری همچنین ثبت جهانی الموت را اتفاقی مهم برای استان دانست و گفت: ثبت جهانی یک اثر پایان کار نیست، بلکه آغاز مسوولیتی سنگین برای حفاظت، توسعه زیرساخت‌ها و معرفی آن در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی افزود: باید از ظرفیت ثبت جهانی الموت برای رونق گردشگری و معرفی هرچه بیشتر قزوین استفاده کنیم و در کنار آن، ثبت آثار تاریخی دیگر استان از جمله مسجد جامع قزوین نیز با جدیت دنبال شود.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی قزوین تصریح کرد: هرچه آثار بیشتری از قزوین در فهرست جهانی ثبت شود، جایگاه استان در نقشه گردشگری کشور و جهان ارتقا خواهد یافت.

استاندار قزوین در پایان خطاب به عکاسان گفت: امروز ماموریت شما فقط ثبت رویدادها نیست؛ شما باید ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اجتماعی قزوین را برای ایران و جهان روایت تصویری کنید.

وی ضمن قدردانی از خانه مطبوعات، سازمان نظام مهندسی، مدیران استان و دست‌اندرکاران برگزاری این آیین اظهار کرد: از تلاش همه خبرنگاران و عکاسانی که با وجود سختی‌های فراوان در کنار مردم و مسئولان حضور دارند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

نوذری در پایان تاکید کرد: آنچه امروز عکاسان ثبت می‌کنند، ممکن است فردا به بخشی از حافظه تاریخی ایران تبدیل شود؛ بنابراین حمایت از عکاسان، در حقیقت حمایت از تاریخ، هویت و آینده قزوین است.

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