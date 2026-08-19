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قاتل زن ۵۸ ساله در شهرستان مهر دستگیر شد

قاتل زن ۵۸ ساله در شهرستان مهر دستگیر شد
کد خبر : 1827993
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جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهر از دستگیری مردی ۲۵ ساله خبر داد که به انگیزه سرقت طلاجات، یک زن ۵۸ ساله را به قتل رسانده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ خلیل ایوبی  اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در منزل یکی از روستاهای شهرستان مهر در ۲۵ مردادماه سال جاری و انتقال مقتول به اطراف جاده، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند هویت قاتل را شناسایی کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهر ادامه داد: مأموران در ادامه عملیات، قاتل را در حالی که با موتورسیکلت به سمت عسلویه در حال فرار بود، شناسایی و دستگیر کردند.

ایوبی تصریح کرد: متهم ۲۵ ساله در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف و اقرار کرد که نیمه‌های شب با زور وارد منزل مقتول شده و با انگیزه سرقت، وی را با یک شیء سخت به قتل رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل مراحل قانونی، روانه زندان شد و تحقیقات پلیس درباره ابعاد این پرونده ادامه دارد.

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