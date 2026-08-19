قاتل زن ۵۸ ساله در شهرستان مهر دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ خلیل ایوبی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در منزل یکی از روستاهای شهرستان مهر در ۲۵ مردادماه سال جاری و انتقال مقتول به اطراف جاده، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند هویت قاتل را شناسایی کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهر ادامه داد: مأموران در ادامه عملیات، قاتل را در حالی که با موتورسیکلت به سمت عسلویه در حال فرار بود، شناسایی و دستگیر کردند.

ایوبی تصریح کرد: متهم ۲۵ ساله در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف و اقرار کرد که نیمه‌های شب با زور وارد منزل مقتول شده و با انگیزه سرقت، وی را با یک شیء سخت به قتل رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل مراحل قانونی، روانه زندان شد و تحقیقات پلیس درباره ابعاد این پرونده ادامه دارد.

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