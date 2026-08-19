به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی سبحانی، فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خریدوفروش قرص‌های غیرمجاز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری 11 فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کسب اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مرجع قضائی به محل موردنظر اعزام و منزل متهم را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان این بازرسی، 8 هزار عدد قرص غیرمجاز از زیرزمین منزل کشف شد.

سبحانی با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح‌های هدف‌مند، با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه خریدوفروش اقلام غیرمجاز برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/