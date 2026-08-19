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کشف ۸ هزار قرص غیرمجاز از زیرزمین یک منزل در خمینی‌شهر

کشف ۸ هزار قرص غیرمجاز از زیرزمین یک منزل در خمینی‌شهر
کد خبر : 1827991
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فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر از کشف 8 هزار عدد قرص غیرمجاز در بازرسی مأموران انتظامی از زیرزمین یک منزل و دستگیری متهم این پرونده خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی سبحانی، فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خریدوفروش قرص‌های غیرمجاز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری 11 فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کسب اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مرجع قضائی به محل موردنظر اعزام و منزل متهم را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان این بازرسی، 8 هزار عدد قرص غیرمجاز از زیرزمین منزل کشف شد.

سبحانی با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح‌های هدف‌مند، با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه خریدوفروش اقلام غیرمجاز برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 به پلیس اطلاع دهند.

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