پایان نخستین دوره مسابقات روئینگ قهرمانی کشور در ارومیه/تیم آذربایجانغربی قهرمان شد
نخستین دوره مسابقات روئینگ قهرمانی کشور در بخش پسران با معرفی نفرات و تیمهای برتر به میزبانی سد شهرچای ارومیه به کار خود پایان داد و تیم آذربایجانغربی عنوان قهرمانی بخش تیمی این رقابتها را به دست آورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین دوره مسابقات روئینگ قهرمانی کشور در بخش پسران با حضور ورزشکارانی از استانهای مختلف کشور در سد شهرچای ارومیه برگزار شد و در پایان، برترینهای ردههای سنی جوانان و زیر ۲۳ سال معرفی شدند.
در رده سنی جوانان، بهراد لگارینژاد از تهران در جایگاه نخست قرار گرفت، محمدامین ابراهیمی از آذربایجانغربی دوم شد و صدرا تقینسب از مازندران عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
در رده زیر ۲۳ سال نیز سردار خضری از آذربایجانغربی قهرمان شد، طاها عظیمی از بوشهر در جایگاه دوم ایستاد و محمدجواد عباسی از تهران به مقام سوم رسید.
در بخش تیمی این رقابتها نیز آذربایجانغربی با کسب عنوان قهرمانی در جایگاه نخست قرار گرفت، تهران دوم شد و مازندران عنوان سوم را به دست آورد.
مراسم پایانی این مسابقات با حضور حبیبالله قربانی، معاون ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی، فاطمه حسنی، نایبرئیس بانوان فدراسیون و رئیس کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون، سرمربی تیم ملی روئینگ، مربی تیم ملی جوانان آقایان، مربی تیم ملی جوانان بانوان، شهرام احمدی، سرپرست تیمهای ملی و جمعی از مسئولان هیأت روئینگ استان برگزار شد.
برگزاری این رقابتها در سد شهرچای ارومیه، ظرفیتهای آذربایجانغربی در میزبانی رویدادهای ملی رشتههای ورزشهای آبی را نیز به نمایش گذاشت.