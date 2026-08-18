محمدامین حیدری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خوزستان با اشاره به تلاش‌های متعدد برای دیدار با استاندار، از عدم فراهم شدن امکان گفت‌وگوی مستقیم با موالی‌زاده انتقاد کرد و افزایش دستمزدها و بهبود شرایط شغلی را برای جلوگیری از مهاجرت نیروی کار ماهر خوزستان به عراق ضروری دانست.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خوزستان، به شرایط دشوار معیشتی کارگران استان اشاره نمود و اظهار کرد: جامعه کارگری خوزستان امروز تحت فشار مضاعف قرار دارد؛ از یک سو افزایش مستمر قیمت کالاها، مسکن، خدمات و هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده و از سوی دیگر، شرایط اقلیمی و گرمای شدید استان، فشار مضاعفی را به کارگران، به‌خصوص شاغلان در فضای باز و محیط‌های صنعتی وارد می‌کند.

وی افزود: وقتی تورم و هزینه‌های زندگی با سرعت بیشتری از درآمد کارگران افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که زندگی خانوارهای کارگری با مشکلات جدی مواجه شود. کارگری که تمام وقت خود را برای تأمین معاش خانواده صرف می‌کند، باید بتواند حداقل از یک زندگی شایسته و متناسب با شأن خود برخوردار باشد.

حیدری با تأکید بر ضرورت اختصاص وام و تسهیلات حمایتی به کارگران خوزستان تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی ما از مسئولان، اختصاص سهم مشخص و قابل دسترس از تسهیلات به جامعه کارگری و مهم‌تر از آن، تسریع در فرآیند پرداخت این وام‌هاست. امروز بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی، درمان، مسکن و سایر نیازهای خانواده خود با مشکل مواجه هستند و دریافت یک تسهیلات مناسب می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خوزستان ادامه داد: حمایت از کارگران نباید صرفاً در قالب وعده و مصوبه باقی بماند. اگر قرار است تسهیلاتی برای کارگران در نظر گرفته شود، باید فرآیند دریافت آن ساده، شفاف و سریع باشد و کارگر بتواند در زمان مناسب از آن استفاده کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتباط مستقیم تشکل‌های کارگری با مدیریت ارشد استان گفت: ما بارها برای دیدار با استاندار خوزستان رایزنی کرده‌ایم، اما متأسفانه تاکنون امکان دیدار با موالی‌زاده فراهم نشده است. انتظار ما این است که استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، فرصت گفت‌وگو با نمایندگان قانونی جامعه کارگری را فراهم کند.

حیدری تأکید کرد: ما به دنبال تقابل با دولت یا مدیریت استان نیستیم؛ اتفاقاً هدفمان تعامل و ارائه راهکار برای حل مشکلات است. تشکل‌های کارگری در بسیاری از مسائل مربوط به نیروی کار، مشکلات را از نزدیک لمس می‌کنند و می‌توانند اطلاعات و پیشنهادهای مؤثری در اختیار مدیریت استان قرار دهند.

وی بیان کرد: مسائلی مانند دستمزد، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار، وضعیت کارگران پیمانکاری، مسکن، درمان، تسهیلات و شرایط کار در گرمای شدید، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را بدون شنیدن صدای نمایندگان کارگران به شکل کامل بررسی کرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خوزستان همچنین با اشاره به افزایش احتمال مهاجرت نیروی کار به عراق اظهار کرد: موضوع مهاجرت نیروی کار، به‌ویژه نیروهای ماهر و متخصص، باید جدی گرفته شود. خوزستان از ظرفیت بالایی در حوزه نیروی انسانی برخوردار است و نباید شرایط اقتصادی و دستمزدی به گونه‌ای باشد که کارگر ماهر برای تأمین معاش خود، مهاجرت به کشورهای همسایه را به عنوان یک گزینه جدی در نظر بگیرد.

حیدری افزود: نزدیکی خوزستان به عراق و وجود فرصت‌های شغلی در آن سوی مرز، باعث شده این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کند. اگر یک نیروی متخصص احساس کند درآمد و شرایط کاری متناسب با تخصص و تجربه‌اش نیست، طبیعی است که به دنبال فرصت‌های بهتر باشد. بنابراین افزایش دستمزد صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ سرمایه انسانی استان است.

وی ادامه داد: ما برای تربیت یک نیروی ماهر سال‌ها هزینه می‌کنیم و این نیرو تجربه و تخصص به دست می‌آورد. اگر به دلیل ضعف قدرت خرید و نامناسب بودن شرایط شغلی، این نیروی انسانی از استان خارج شود، در نهایت هم کارگر و هم اقتصاد خوزستان متضرر خواهند شد.

حیدری با اشاره به شرایط خاص آب‌وهوایی خوزستان گفت: گرمای شدید استان را نباید یک موضوع عادی تلقی کرد. کارگرانی که در فضای باز، پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری، کشاورزی یا برخی محیط‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، در ماه‌های گرم سال با شرایط بسیار سختی مواجه هستند. تأمین آب، استراحت کافی، مدیریت ساعات کار و رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی در این شرایط باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت کارگر در دمای بسیار بالا با همان شرایطی کار کند که در یک منطقه با آب‌وهوای معتدل کار می‌کند. شرایط اقلیمی باید در سیاست‌های حمایتی و تصمیم‌گیری‌های حوزه کار استان لحاظ شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خوزستان همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به امنیت شغلی کارگران تأکید کرد و گفت: پرداخت منظم حقوق، اجرای صحیح قانون کار، ارتقای ایمنی محیط‌های کاری، توجه به وضعیت کارگران پیمانکاری و دسترسی مناسب به خدمات درمانی و رفاهی، از مطالبات جدی جامعه کارگری است.

حیدری در پایان گفت: کارگران خوزستان بخش مهمی از چرخ تولید و اقتصاد استان و کشور را به حرکت درمی‌آورند و انتظار دارند در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات نیز دیده شوند. از استاندار محترم خوزستان درخواست داریم امکان دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان تشکل‌های کارگری را فراهم کند تا مسائل و مطالبات جامعه کارگری بدون واسطه مطرح شود. همچنین امیدواریم موضوع تسهیلات کارگران، افزایش قدرت خرید، بهبود شرایط کار در گرمای شدید و جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی ماهر، با جدیت بیشتری در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

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