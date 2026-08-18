در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
خراسان جنوبی از کمآبی عبور کرده و وارد بحران شده است/ ۴۰۰ روستا با تانکر آبرسانی میشوند/قیمت هر تانکر آب ۲ میلیون تومان
عضو هیئترئیسه شورای عالی استانها با هشدار نسبت به تشدید بحران آب در خراسان جنوبی گفت: برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی در کنار کاهش نزولات جوی، موجب افت سطح آبخوانها، گسترش فرونشست زمین و تشدید مشکلات معیشتی و مهاجرت روستاییان شده است.
حسین فنودی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: خراسان جنوبی دیگر صرفاً با کمآبی مواجه نیست، بلکه شرایط به مرحله بحران رسیده است، چراکه میزان نزولات جوی بسیار پایین بوده و از سوی دیگر برداشت از چاههای موجود در دشتهای مختلف استان افزایش یافته است.
وی افزود: وقتی برداشت از منابع زیرزمینی بیشتر از میزان تغذیه سفرهها باشد، ذخایر آب بهتدریج کاهش پیدا میکند و پیامد آن را امروز در قالب افت سطح آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین شاهد هستیم.
عضو هیئترئیسه شورای عالی استانها با اشاره به وقوع فرونشست در برخی مناطق استان گفت: در محدودههای سرایان و آیسک فرونشست زمین مشاهده میشود و این وضعیت به حدی جدی است که در برخی نقاط حتی محدودیتهایی برای ساختوساز ایجاد شده است.
فنودی ادامه داد: در مناطق کشاورزی استان، سطح آبهای زیرزمینی حدود یکونیم تا دو متر پایین رفته است و کشاورزان برای دستیابی به آب مجبورند عمق چاهها را افزایش دهند،در حالی که ادامه این روند هم منابع آب را بیشتر تهدید میکند و هم خطر فرونشست را افزایش میدهد.
آبرسانی با تانکر به ۴۰۰ روستا
نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها با بیان اینکه بحران آب تنها به بخش کشاورزی محدود نمیشود، گفت: اکنون حدود ۴۰۰ روستا در خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی میشوند و حتی آب شرب مورد نیاز مردم این روستاها نیز باید به صورت سیار تأمین شود.
فنودی افزود: این شرایط نشان میدهد مسئله آب در استان به یک بحران جدی تبدیل شده و اگر برای تأمین پایدار آب چارهاندیشی نشود، آثار آن در آینده نزدیک نهتنها روستاها بلکه شهرها و مرکز استان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با اشاره به طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس اظهار کرد: مسئولان کشور اعلام کردهاند این طرح در دو فاز در حال اجراست، اما هنوز آثار ملموسی از ورود آب این طرح به خراسان جنوبی مشاهده نمیکنیم و مردم استان همچنان با کمبود آب دستوپنجه نرم میکنند.
بحران آب، معیشت روستاییان را تهدید میکند
عضو هیئترئیسه شورای عالی استانها با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران آب گفت: در گذشته بسیاری از ساکنان این روستاها از طریق کشاورزی و باغداری امرار معاش میکردند، اما با کاهش منابع آب، تولید آنها نیز با مشکل مواجه شده است.
وی افزود: خراسان جنوبی قطب تولید محصولاتی مانند زرشک، عناب و زعفران است و این محصولات تا حدودی با اقلیم استان سازگار و کمآببر هستند، اما حتی این محصولات نیز از بحران آب در امان نماندهاند.
فنودی با بیان اینکه برخی باغداران مجبور به خرید آب شدهاند، گفت: خود من باغ زرشک داشتم و اکنون برای آبیاری مجبور به خرید آب هستم، هزینه هر تانکر آب حدود ۲ میلیون تومان است و برای یک باغ با حدود ۱۰۰ نهال نیز چندین تانکر آب مورد نیاز است.
مهاجرت از روستاهای مرزی شدت گرفته است
وی ادامه داد: زمانی مردم روستاهای استان از کشاورزی و باغداری زندگی خود را تأمین میکردند، اما اکنون برخی روستاها تخلیه شدهاند و تعدادی از ساکنان نیز به مرکز استان یا دیگر استانها مهاجرت کردهاند.
فنودی با اشاره به وضعیت روستاهای مرزی اظهار کرد: خراسان جنوبی دارای چهار شهرستان مرزی نهبندان، درمیان، سربیشه و زیرکوه است و حدود ۳۳۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.
وی گفت: متأسفانه بخشی از مرزنشینان به دلیل مشکلات ناشی از بیآبی و کاهش امکان معیشت در روستاها، در حال مهاجرت هستند و این موضوع میتواند در آینده پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.
عضو هیئترئیسه شورای عالی استانها تأکید کرد: ادامه برداشت از منابع زیرزمینی راهکار دائمی نیست، زیرا این منابع نیز روزی به پایان میرسند و در کنار آن، فرونشست زمین و سایر آسیبهای زیستمحیطی تشدید خواهد شد.
فنودی در پایان خاطرنشان کرد: باید تأمین آب پایدار برای خراسان جنوبی با جدیت دنبال شود، چراکه ادامه وضعیت موجود میتواند هم زندگی مردم، هم کشاورزی و هم ماندگاری جمعیت در روستاهای استان را با تهدید جدی مواجه کند.