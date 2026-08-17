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کاهش یک تا سه درجه‌ای دمای خوزستان از سه‌شنبه؛ گرمای ۵۰ درجه‌ای همچنان ادامه دارد

کاهش یک تا سه درجه‌ای دمای خوزستان از سه‌شنبه؛ گرمای ۵۰ درجه‌ای همچنان ادامه دارد
کد خبر : 1826982
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مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش‌بینی کاهش یک تا سه درجه‌ای دما در سطح استان از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه خبر داد و گفت: با وجود این کاهش، گرمای هوا همچنان در بسیاری از مناطق خوزستان تداوم خواهد داشت و دما در اغلب نقاط استان امروز به ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر می‌رسد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از تداوم استقرار توده هوای گرم در استان و پیش‌بینی روند کاهش نسبی دما طی روزهای آینده خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی امروز همچنان توده هوای گرم در خوزستان مستقر خواهد بود و اغلب نقاط استان، به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی، دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر را تجربه خواهند کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه روند کاهش یک تا سه درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، هرچند این کاهش دما به معنای پایان گرما نیست و هوای گرم همچنان در بسیاری از مناطق خوزستان تداوم خواهد داشت.

سبزه‌زاری همچنین با اشاره به وضعیت وزش باد در استان گفت: تا روز پنجشنبه، به‌ویژه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان در حد متوسط تا شدید خواهد بود و در برخی ساعات تندبادهای لحظه‌ای نیز پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در این مدت برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در برخی مناطق استان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین از مواج بودن شمال خلیج فارس تا روز پنجشنبه خبر داد و بر ضرورت توجه به شرایط جوی و دریایی طی این مدت تأکید کرد.

بر اساس گزارش هواشناسی خوزستان، در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ثبت دمای ۵۱.۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و گتوند با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.

در همین مدت، اهواز نیز دمای بیشینه ۴۹.۸ و کمینه ۲۸.۹ درجه سانتیگراد را تجربه کرد.

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