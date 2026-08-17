به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از تداوم استقرار توده هوای گرم در استان و پیش‌بینی روند کاهش نسبی دما طی روزهای آینده خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی امروز همچنان توده هوای گرم در خوزستان مستقر خواهد بود و اغلب نقاط استان، به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی، دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر را تجربه خواهند کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه روند کاهش یک تا سه درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، هرچند این کاهش دما به معنای پایان گرما نیست و هوای گرم همچنان در بسیاری از مناطق خوزستان تداوم خواهد داشت.

سبزه‌زاری همچنین با اشاره به وضعیت وزش باد در استان گفت: تا روز پنجشنبه، به‌ویژه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان در حد متوسط تا شدید خواهد بود و در برخی ساعات تندبادهای لحظه‌ای نیز پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در این مدت برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در برخی مناطق استان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین از مواج بودن شمال خلیج فارس تا روز پنجشنبه خبر داد و بر ضرورت توجه به شرایط جوی و دریایی طی این مدت تأکید کرد.

بر اساس گزارش هواشناسی خوزستان، در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ثبت دمای ۵۱.۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و گتوند با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.

در همین مدت، اهواز نیز دمای بیشینه ۴۹.۸ و کمینه ۲۸.۹ درجه سانتیگراد را تجربه کرد.

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