فارس با تولید ۱۱ هزار تن گردو در جمع استانهای پیشتاز کشور
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت گردوی تازه در باغهای استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۱ هزار تن گردوی خشک از باغهای فارس برداشت شود.
به گزارش ایلنا، محمدصادق فانی با اشاره به آغاز برداشت گردوی تازه با پوست سبز اظهار کرد: عملیات برداشت این محصول هماکنون آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: گردوی تولیدشده در فارس علاوه بر تأمین نیاز مصرفکنندگان استان، بخشی از نیاز بازار استانهای همجوار و بهویژه تهران را نیز تأمین میکند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به ظرفیت باغهای گردوی استان گفت: فارس با ۸ هزار و ۱۸ هکتار باغ گردو، حدود چهار درصد از سطح زیرکشت این محصول در کشور را در اختیار دارد و از این نظر در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.
فانی ادامه داد: فارس با تولید حدود چهار درصد از مجموع گردوی کشور، ششمین استان برتر تولیدکننده گردو در ایران است که بیانگر ظرفیت مناسب اقلیمی و تولیدی استان در این بخش است.
وی شهرستانهای بوانات، سپیدان، اقلید، شیراز و مرودشت را از مهمترین مناطق تولید گردو در فارس عنوان کرد و گفت: این شهرستانها بیشترین سطح زیرکشت و میزان تولید گردو را در استان به خود اختصاص دادهاند.
فانی با اشاره به چالشهای پیش روی باغداران گردو افزود: کاهش بارندگی، خشکسالی، سرمای دیررس بهاره و افزایش غیرمتعارف دما در فصلهای بهار و تابستان از جمله تهدیدهای مهم تولید این محصول هستند.
وی توضیح داد: این عوامل اقلیمی بهویژه در مراحل گلدهی و تشکیل میوه نارس، میتوانند خسارت قابل توجهی به باغها وارد کرده و بر میزان و کیفیت تولید گردو اثر بگذارند؛ موضوعی که طی سالهای اخیر فشار مضاعفی بر باغداران استان وارد کرده است.