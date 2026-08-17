به گزارش ایلنا، محمدصادق فانی با اشاره به آغاز برداشت گردوی تازه با پوست سبز اظهار کرد: عملیات برداشت این محصول هم‌اکنون آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: گردوی تولیدشده در فارس علاوه بر تأمین نیاز مصرف‌کنندگان استان، بخشی از نیاز بازار استان‌های همجوار و به‌ویژه تهران را نیز تأمین می‌کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به ظرفیت باغ‌های گردوی استان گفت: فارس با ۸ هزار و ۱۸ هکتار باغ گردو، حدود چهار درصد از سطح زیرکشت این محصول در کشور را در اختیار دارد و از این نظر در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.

فانی ادامه داد: فارس با تولید حدود چهار درصد از مجموع گردوی کشور، ششمین استان برتر تولیدکننده گردو در ایران است که بیانگر ظرفیت مناسب اقلیمی و تولیدی استان در این بخش است.

وی شهرستان‌های بوانات، سپیدان، اقلید، شیراز و مرودشت را از مهم‌ترین مناطق تولید گردو در فارس عنوان کرد و گفت: این شهرستان‌ها بیشترین سطح زیرکشت و میزان تولید گردو را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

فانی با اشاره به چالش‌های پیش روی باغداران گردو افزود: کاهش بارندگی، خشکسالی، سرمای دیررس بهاره و افزایش غیرمتعارف دما در فصل‌های بهار و تابستان از جمله تهدیدهای مهم تولید این محصول هستند.

وی توضیح داد: این عوامل اقلیمی به‌ویژه در مراحل گلدهی و تشکیل میوه نارس، می‌توانند خسارت قابل توجهی به باغ‌ها وارد کرده و بر میزان و کیفیت تولید گردو اثر بگذارند؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر باغداران استان وارد کرده است.

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