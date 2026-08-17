به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در سطح شهرستان شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه جنوب پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد سارق با یک دستگاه خودرو پراید به دامداری‌ها و روستاهای اطراف شیراز مراجعه کرده و پس از انتخاب سوژه‌های مورد نظر، با باز کردن درب به وسیله کلید یا دیلم اقدام به سرقت احشام و سپس فرار از محل می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات و تحقیقات تخصصی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه به ۹ فقره سرقت احشام اعتراف کرده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

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