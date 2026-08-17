به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۹ میلیون و ۷۷ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۴۰۰ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان، هر یورو ۲۱۴ هزار و ۳۹۰ تومان معامله می‌شود.

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