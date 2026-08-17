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آتش‌سوزی مغازه پرندگان زینتی در خمینی‌شهر ده‌ها پرنده را به کام مرگ برد

آتش‌سوزی مغازه پرندگان زینتی در خمینی‌شهر ده‌ها پرنده را به کام مرگ برد
کد خبر : 1826867
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آتش‌سوزی یک باب مغازه فروش پرندگان زینتی در خیابان شریعتی شمالی خمینی‌شهر، مرگ ده‌ها قطعه پرنده بر اثر استنشاق دود و خفگی را به دنبال داشت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر، این حادثه ساعت یک و ۵۳ دقیقه بامداد امروز در پی تماس شهروندان با ستاد فرماندهی آتش‌نشانی به نیروهای آتش‌نشانی خمینی‌شهر اطلاع داده شد و آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۲ عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان خود را به محل حادثه رساندند.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات مهار آتش‌سوزی را انجام دادند و با توجه به انتشار دود سمی در فضای مغازه، نسبت به تهویه محل و تخلیه دود اقدام کردند.

در جریان این حادثه، ده‌ها قطعه پرنده زینتی و قیمتی بر اثر استنشاق دود دچار خفگی و تلف شدند؛ همچنین آتش‌نشانان تعدادی از پرندگانی را که همچنان زنده بودند از محل حادثه خارج کردند.

علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا، شهر خمینی‌شهر با گستره برابر ۱۷۵ کیلومتر مربع در شمال غربی اصفهان واقع شده است.

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