آتشسوزی مغازه پرندگان زینتی در خمینیشهر دهها پرنده را به کام مرگ برد
آتشسوزی یک باب مغازه فروش پرندگان زینتی در خیابان شریعتی شمالی خمینیشهر، مرگ دهها قطعه پرنده بر اثر استنشاق دود و خفگی را به دنبال داشت.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر، این حادثه ساعت یک و ۵۳ دقیقه بامداد امروز در پی تماس شهروندان با ستاد فرماندهی آتشنشانی به نیروهای آتشنشانی خمینیشهر اطلاع داده شد و آتشنشانان ایستگاه شماره ۲ عملیاتی در کوتاهترین زمان خود را به محل حادثه رساندند.
آتشنشانان پس از حضور در محل، عملیات مهار آتشسوزی را انجام دادند و با توجه به انتشار دود سمی در فضای مغازه، نسبت به تهویه محل و تخلیه دود اقدام کردند.
در جریان این حادثه، دهها قطعه پرنده زینتی و قیمتی بر اثر استنشاق دود دچار خفگی و تلف شدند؛ همچنین آتشنشانان تعدادی از پرندگانی را که همچنان زنده بودند از محل حادثه خارج کردند.
علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.
به گزارش ایلنا، شهر خمینیشهر با گستره برابر ۱۷۵ کیلومتر مربع در شمال غربی اصفهان واقع شده است.