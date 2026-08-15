به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: 25 حلقه چاه در شهرستان اراک و 20 حلقه در شهرستان ساوه حفاری شده و در مدار تأمین آب قرار گرفتند. این اقدامات، همراه با اجرای لوله‌گذاری و خطوط انتقال، نقش مؤثری در کاهش تنش آبی این مناطق داشت.

وی به دستاوردهای اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: توسعه منابع تأمین آب و تقویت زیرساخت‌های انتقال، امکان مدیریت بهتر شبکه آبرسانی را در روزهای اوج مصرف فراهم کرد و از بروز مشکلات گسترده در تأمین آب شهروندان جلوگیری شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: همکاری مشترکان در مصرف بهینه آب، یکی از مهمترین عوامل اصلی عبور از روزهای گرم و پرمصرف پیک تابستان بود و ضروری است این همراهی تا پایان فصل تابستان و گرما ادامه یابد.

سرآبادانی بر جدی‌گرفتن مدیریت مصرف آب در روزهای باقی مانده از فصل تابستان تأکید داشته و تصریح کرد: تداوم صرفه‌جویی، فشار بر منابع آبی و شبکه توزیع را کاهش می‌دهد و پایداری خدمت‌رسانی را برای همه مناطق استان امکان‌پذیر می‌کند.

وی بیان داشت: مصرف آب شرب برای مصارف غیرضروری از آبیاری فضای سبز، شست‌وشوی خودرو و معابر، منابع محدود تأمین آب را با فشار بیشتری مواجه می‌کند و شهروندان می‌توانند با اصلاح الگوی مصرف، در حفظ این منابع نقش‌آفرینی کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تأکید کرد: مجموعه آبفای این استان اقدامات فنی و اجرایی خود را برای تأمین آب ادامه می‌دهد، اما دستیابی به شرایط پایدار و عبور از تابستان با کمترین دغدغه، به مشارکت مستمر شهروندان وابسته است.

سرآبادانی ابراز داشت: عبور از پیک مصرف آب در سال 1405، بدون تلاش و کوشش شبانه‌روزی همکاران مجموعه آبفای استان مرکزی محقق نمی‌شد. در این راستا مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر برای تؤمین پایدار آب در مناطق مختلف استان اجرا شد.

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