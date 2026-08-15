آب تانکر توقیفی، نذر حیات وحش منطقه کلاه قاضی اصفهان شد
یک تانکر آبرسانی غیرمجاز پس از توقیف، به دستور معاون دادستان اصفهان به آبشخور حیات وحش منطقه حفاظت شده کلاه قاضی اصفهان اهدا شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، یگان حفاظت شرکت آب منطقهای اصفهان، در عملیاتی یک تانکر آبرسانی غیرمجاز را شناسایی و توقیف کرد؛ آب این تانکر به دستور و با راهبری مهدی ارجمندی، معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، به منطقه حفاظت شده کلاه قاضی منتقل شد تا در آبشخورهای حیات وحش این منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه اجرای طرحهای مقابله با برداشت و حمل غیرمجاز منابع آب، مأموران یگان حفاظت شرکت آب منطقه ای اصفهان حین گشت زنی و پایش، یک دستگاه تانکر آبرسانی غیرمجاز را در حوالی حوزه عملکردی این شرکت شناسایی و پس از طی مراحل قانونی توقیف کردند.
با توجه به اینکه آب توقیف شده متعلق به منابع آبی غیرمجاز بود به دستور و با راهبری معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان مقرر شد این محموله آب برای تأمین نیاز زیست محیطی و آبرسانی به حیات وحش، به منطقه حفاظت شده کلاه قاضی انتقال یابد و در آبشخورهای حیوانات آن منطقه مصرف شود.