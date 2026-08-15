آب تانکر توقیفی، نذر حیات وحش منطقه‌ کلاه قاضی اصفهان شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، یگان حفاظت شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در عملیاتی یک تانکر آبرسانی غیرمجاز را شناسایی و توقیف کرد؛ آب این تانکر به دستور و با راهبری مهدی ارجمندی، معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، به منطقه حفاظت شده کلاه قاضی منتقل شد تا در آبشخورهای حیات وحش این منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه اجرای طرحهای مقابله با برداشت و حمل غیرمجاز منابع آب، مأموران یگان حفاظت شرکت آب منطقه ای اصفهان حین گشت زنی و پایش، یک دستگاه تانکر آبرسانی غیرمجاز را در حوالی حوزه عملکردی این شرکت شناسایی و پس از طی مراحل قانونی توقیف کردند.

با توجه به اینکه آب توقیف شده متعلق به منابع آبی غیرمجاز بود به دستور و با راهبری معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان مقرر شد این محموله آب برای تأمین نیاز زیست محیطی و آبرسانی به حیات وحش، به منطقه حفاظت شده کلاه قاضی انتقال یابد و در آبشخورهای حیوانات آن منطقه مصرف شود.

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