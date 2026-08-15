به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در آیین بزرگداشت روز خبرنگار با تأکید بر نقش مهم رسانه‌ها در مسیر توسعه استان اظهار کرد: رسانه‌ها از انتشار اخبار خلاف واقع و سیاه‌نمایی خودداری کنند و پیش از انتشار هر خبر، به حرمت قلم و مسئولیتی که بر عهده دارند بیندیشند.

وی افزود: قلم خبرنگار حرمت دارد و خبرنگاران باید در انتشار اخبار، دقت و انصاف را مورد توجه قرار دهند،چرا که رسانه‌ها می‌توانند در مسیر پیشرفت استان نقش مؤثری ایفا کنند و عقب‌ماندگی‌های موجود با کمک رسانه‌ها قابل جبران است.

رحمانی با اشاره به ضرورت اصلاح عملکرد مدیریتی در استان تصریح کرد: صرف تغییر مدیران، مشکلات را حل نمی‌کند. برخی مدیران انسان‌های بدی نیستند، اما ممکن است برای جایگاه و مسئولیتی که در آن قرار گرفته‌اند مناسب نباشند و به تعبیر دیگر، فرد در جایگاه اشتباهی قرار گرفته باشد.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: مدیران باید حس خدمت به مردم و تلاش شبانه‌روزی را در خود تقویت کنند و با جدیت بیشتری برای حل مشکلات مردم و توسعه استان تلاش کنند.

وی همچنین از قرار گرفتن روند اعطای زمین برای ساخت مسکن خبرنگاران در مراحل پایانی خبر داد و گفت: ۴۰ نفر از خبرنگاران ارومیه حائز شرایط دریافت زمین برای احداث مسکن هستند و این موضوع در مراحل پایانی قرار دارد.

انتهای پیام/