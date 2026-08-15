به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش با تشریح روند ارزیابی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده توسط تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، تاکنون وضعیت ۱۹ هزار و ۷۳۵ واحد مسکونی و تجاری در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان پایش و بررسی شده است.

وی با تفکیک مناطق آسیب‌دیده افزود: از مجموع این واحدها، ۱۳ هزار و ۲۰۶ واحد در کلان‌شهر اصفهان و ۶ هزار و ۵۲۹ واحد در ۳۰ شهر و ۱۲ روستای دیگر استان قرار دارند که عملیات ارزیابی خسارت آن‌ها به پایان رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره نوع خسارت‌ها و نیاز به بازسازی‌ها تصریح کرد: از میان این واحدها، ۱۰۲ واحد مسکونی و تجاری به دلیل شدت خسارت، تخریب شده‌اند و نیاز به احداث مجدد دارند؛ همچنین یک هزار و ۶۱ واحد مسکونی و تجاری نیازمند تعمیرات کلی و اساسی هستند و مابقی اماکن نیز با آسیب‌های جزئی روبرو شده‌اند که بخش عمده‌ای از آن‌ها ترمیم شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به اهمیت جبران خسارت‌های معیشتی و لوازم خانگی گفت: علاوه بر بررسی وضعیت ساختمان‌ها، ارزیابی خسارات وارد شده به لوازم خانگی و اثاثیه موجود در ۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی نیز انجام شده است و پیگیری برای جبران این خسارات مطابق با دستورالعمل‌های کشوری، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال انجام است.

وی در خصوص تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی بیان کرد: بر اساس مصوبات کشوری، مسئولیت ارزیابی و جبران خسارات وارده به ساختمان‌های آسیب‌دیده در کلان‌شهر اصفهان بر عهده شهرداری و در سایر شهرها و روستاها بر عهده اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

شیشه‌فروش با اشاره به آمار اقدامات انجام‌شده خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن، گروه‌های جهادی، خیرین و مشارکت مالکین، تعمیرات جزئی شامل نصب شیشه، پنجره، درب، کناف و تعمیر دیوار برای ۱۸ هزار و ۶۷۲ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان به اتمام رسیده است. با توجه به روند کنونی و افزایش تعداد تیم‌های فنی، فرآیند بازسازی سایر واحدهای باقی‌مانده نیز با سرعت در حال تکمیل است.

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