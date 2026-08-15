به گزارش ایلنا، محمدحسین فیروزی در دیدار با غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای این دو شهرستان اظهار کرد: کازرون در حال حاضر دارای دو پروژه فعال است و از نظر زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، در زمره شهرستان‌های برخوردار استان قرار دارد؛ با این حال، برخی شاخص‌های کتاب‌خوانی در این شهرستان پایین‌تر از میانگین استانی است.

وی با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا، بر ضرورت پیگیری ویژه مسئولان برای جبران این عقب‌ماندگی و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی تأکید کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس، کتابخانه مرکزی کازرون را یکی از پروژه‌های مهم فرهنگی این شهرستان عنوان کرد که طی سال‌های گذشته با تأخیر و بلاتکلیفی مواجه بوده است.

فیروزی گفت: در صورت انتقال این پروژه به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، روند پیگیری و اجرای آن می‌تواند با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به پروژه توسعه کتابخانه بالاده اظهار کرد: این پروژه اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در صورت تأمین اعتبار، کتابخانه بالاده تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

بازطراحی کتابخانه‌های کازرون و قائمیه

فیروزی همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور فرمانداران کازرون و کوه‌چنار برای بررسی مسائل و مشکلات کتابخانه‌های این دو شهرستان شد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و بازطراحی کتابخانه‌های مراکز شهرستان‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته وی، کتابخانه‌های عمومی شهید آیت‌الله مدنی و امام حسن در شهر کازرون و کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مطهری در شهر قائمیه نیازمند بازطراحی هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس افزود: در طرح بازطراحی این کتابخانه‌ها، علاوه بر بازسازی ساختمان، خدمات جدید، تجهیزات نوین و امکانات متناسب با نیازهای روز مخاطبان پیش‌بینی خواهد شد.

پیگیری مسئولیت‌های اجتماعی برای راه‌اندازی کتابخانه سیار کوه‌چنار

وی در ادامه بر استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی نهادها و دستگاه‌های ملی برای توسعه خدمات کتابخانه‌ای تأکید کرد و گفت: یکی از اولویت‌ها، استفاده از این ظرفیت برای راه‌اندازی کتابخانه سیار در شهرستان کوه‌چنار و همچنین تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی و تجهیز کتابخانه‌هاست.

در ادامه این دیدار، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات کتابخانه‌های موجود تأکید کرد.

وی از رایزنی با وزارت نفت برای اختصاص اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و راه‌اندازی کتابخانه سیار کوه‌چنار خبر داد.

نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار همچنین از پیگیری تعیین تکلیف کتابخانه مرکزی کازرون از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس خبر داد و گفت: تلاش می‌شود با رفع موانع موجود، روند تکمیل این پروژه مهم فرهنگی شتاب گیرد.

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