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محیط‌بانان قمیشلو ۲ شکارچی سابقه‌دار را دستگیر کردند

محیط‌بانان قمیشلو ۲ شکارچی سابقه‌دار را دستگیر کردند
کد خبر : 1826162
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مسئول پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو از دستگیری ۲ شکارچی سابقه‌دار در این منطقه خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد بِلماسب اظهار کرد: محیط‌بانان هوشیار پارک طی عملیاتی موفق در ۲۰ مردادماه، این ۲ نفر را بازداشت و تحویل مراجع قضایی کردند.

وی با اشاره به رصد و پایش مستمر نیروهای یگان حفاظت افزود: از متهمان ادوات شکار شامل یک قبضه سلاح شکاری، چهار تیر فشنگ چارپاره، ۲ دستگاه دوربین دوچشمی و لاشه یک آهوی نر کشف و ضبط شد.

بلماسب ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و تنظیم شکوائیه، متخلفان برای طی مراحل قانونی به کلانتری تحویل داده شدند.

مسئول پارک ملی قمیشلو تأکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با متخلفان شکار و صید از اولویت‌های جدی محیط‌بانان این منطقه ارزشمند است و با هوشیاری کامل و پشتیبانی مراجع قضایی ادامه خواهد یافت.

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