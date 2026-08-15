تحول در تأمین علوفه با اولین برداشت بذر خلر در فارس

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اعلام این خبر تأکید کرد: این موفقیت در چارچوب طرح پایداری تولید در اراضی دیم حاصل شده است.

وی با اشاره به گسترش توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای در ۱۶ شهرستان مجری طرح در استان، خاطرنشان کرد: این رویکرد علاوه بر تأمین بخشی از نیاز خوراک دام، نقش کلیدی در بهبود تناوب زراعی، حفظ حاصلخیزی خاک و پایداری تولید در دیمزارها ایفا می‌کند.

این مقام مسئول عنوان کرد: طبق آمار اعلام شده، در راستای اجرای این طرح استراتژیک، مجموعه‌ای از بذرها و علوفه‌ها برای حمایت از کشاورز-دامداران توزیع شده است که شامل یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر خلر، یک هزار کیلوگرم نخود علوفه‌ای، ۲ هزار کیلوگرم ماشک علوفه‌ای، و همچنین ۵۰۰ کیلوگرم علوفه مخلوط با هدف تولید شیر و ۵۰۰ کیلوگرم علوفه مخلوط با هدف تولید گوشت می‌باشد.

بهجت حقیقی اظهار کرد: برخلاف سایر محصولات علوفه‌ای که با هدف تأمین خوراک دام و تعلیف مستقیم کشت شده‌اند، کشت خلر در این مرحله با هدف تخصصی تولید بذر انجام شد.

وی افزود: بقایای گیاهی حاصل از این محصولات و مدیریت صحیح آن‌ها، گامی مؤثر در حفظ منابع خاک و تقویت پایداری اراضی دیم محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اجرای این طرح را نقطه عطفی در پیوند ظرفیت‌های بخش‌های زراعت و دامپروری دانست و توضیح داد: توسعه گیاهان علوفه‌ای در دیمزارها، ضمن تنوع‌بخشی به الگوی کشت و استفاده بهینه از ظرفیت اراضی دیم، می‌تواند الگویی جامع برای تولید پایدار در بخش کشاورزی و پشتیبانی همزمان از دامپروری کشور باشد.

این محصول که در شهرستان فیروزآباد تولید شده است، جهت فرآوری نهایی به مرکز بوجاری و سس‌گیری بذر یونجه طلای سبز (هاتفی) تحویل شد تا پس از آماده‌سازی، در چرخه تأمین بذر گیاهان علوفه‌ای کشور مورد استفاده قرار گیرد.

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