ورود بازرسی کل فارس به پرونده کمبود آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز/آب شرب ۳۲۰۰ واحد صنعتی پس از ۱۰ سال تأمین شد
با ورود و پیگیریهای بازرسی کل استان فارس، مشکل کمبود و قطعیهای مکرر آب در شهرک صنعتی بزرگ شیراز که طی حدود یک دهه به یکی از چالشهای مهم این شهرک تبدیل شده بود، برطرف شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان فارس، این موضوع با صدور نامه هشداری بازرسکل استان فارس با عنوان «وضعیت نصب انشعاب خط آبرسانی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز» با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، با توجه به پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه اشتراک و پیگیریهای مستمر بازرسکل استان فارس، سرانجام خط جدید آبرسانی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز نصب و راهاندازی شد.
با بهرهبرداری از این خط آبرسانی، آب شرب مورد نیاز ۳۲۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تأمین شده و زمینه رفع یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی این مجموعه صنعتی فراهم شده است.
شهرک صنعتی بزرگ شیراز با فعالیت ۳۲۰۰ واحد صنعتی، نقش قابل توجهی در تولید و اشتغال استان فارس دارد و بر اساس اعلام بازرسی کل استان، واحدهای مستقر در این شهرک برای حدود ۲۸ هزار نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
به ثمر رسیدن این پروژه پس از حدود ۱۰ سال پیگیری، با استقبال و تقدیر صنعتگران استان فارس همراه شده است.