خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود بازرسی کل فارس به پرونده کمبود آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز/آب شرب ۳۲۰۰ واحد صنعتی پس از ۱۰ سال تأمین شد

ورود بازرسی کل فارس به پرونده کمبود آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز/آب شرب ۳۲۰۰ واحد صنعتی پس از ۱۰ سال تأمین شد
کد خبر : 1826059
لینک کوتاه کپی شد.

با ورود و پیگیری‌های بازرسی کل استان فارس، مشکل کمبود و قطعی‌های مکرر آب در شهرک صنعتی بزرگ شیراز که طی حدود یک دهه به یکی از چالش‌های مهم این شهرک تبدیل شده بود، برطرف شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان فارس، این موضوع با صدور نامه هشداری بازرس‌کل استان فارس با عنوان «وضعیت نصب انشعاب خط آبرسانی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز» با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، با توجه به پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه اشتراک و پیگیری‌های مستمر بازرس‌کل استان فارس، سرانجام خط جدید آبرسانی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز نصب و راه‌اندازی شد.

با بهره‌برداری از این خط آبرسانی، آب شرب مورد نیاز ۳۲۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تأمین شده و زمینه رفع یکی از مهم‌ترین مشکلات زیرساختی این مجموعه صنعتی فراهم شده است.

شهرک صنعتی بزرگ شیراز با فعالیت ۳۲۰۰ واحد صنعتی، نقش قابل توجهی در تولید و اشتغال استان فارس دارد و بر اساس اعلام بازرسی کل استان، واحدهای مستقر در این شهرک برای حدود ۲۸ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

به ثمر رسیدن این پروژه پس از حدود ۱۰ سال پیگیری، با استقبال و تقدیر صنعتگران استان فارس همراه شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر