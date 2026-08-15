به گزارش ایلنا، کمیل قلی‌نژاد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور روز شنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: این حریق بر اثر عامل انسانی ایجاد شد و با حضور سریع مسئول و نیروهای حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری واحد رستمرود، به‌طور کامل اطفا و از گسترش آتش به عرصه‌های جنگلی جلوگیری شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در طبیعت، از گردشگران و مسافران خواست از روشن کردن آتش در نقاط پرخطر خودداری کنند و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آتش اطمینان داشته باشند.

قلی‌نژاد افزود: پرتاب ته‌سیگار و رها کردن هرگونه مواد قابل اشتعال در عرصه‌های جنگلی می‌تواند موجب وقوع حریق شود و لازم است گردشگران از این اقدامات خودداری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق در جنگل و مرتع، موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع داده شود تا نیروهای حفاظتی برای مهار و اطفای حریق در محل حاضر شوند.

مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.

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