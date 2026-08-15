آتشسوزی در جنگل ایزدشهر نور مهار شد
حریق جنگل ایزدشهر نور که به گفته رئیس اداره منابع طبیعی این شهرستان بر اثر عامل انسانی ایجاد شده بود، با اقدام سریع نیروهای حفاظتی مهار شد.
به گزارش ایلنا، کمیل قلینژاد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور روز شنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: این حریق بر اثر عامل انسانی ایجاد شد و با حضور سریع مسئول و نیروهای حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری واحد رستمرود، بهطور کامل اطفا و از گسترش آتش به عرصههای جنگلی جلوگیری شد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در طبیعت، از گردشگران و مسافران خواست از روشن کردن آتش در نقاط پرخطر خودداری کنند و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آتش اطمینان داشته باشند.
قلینژاد افزود: پرتاب تهسیگار و رها کردن هرگونه مواد قابل اشتعال در عرصههای جنگلی میتواند موجب وقوع حریق شود و لازم است گردشگران از این اقدامات خودداری کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق در جنگل و مرتع، موضوع در سریعترین زمان ممکن از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع داده شود تا نیروهای حفاظتی برای مهار و اطفای حریق در محل حاضر شوند.
مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالشهای مهم این استان محسوب میشود.