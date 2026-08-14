مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری ساوه خبر داد:
وقوع نشت گاز در یک مجتمع مسکونی و بیهوشی زن 35 ساله / احتمال انفجار وجود داشت
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه به وقوع نشت گاز در یکی از مجتمعهای مسکونی این شهر اشاره کرده و گفت: نشت گاز در یک مجتمع مسکونی سبب بیهوشی یک زن 35 ساله شد. در پی این اتفاق احتمال انفجار و تهدید جان ساکنان این مجتمع مسکونی نیز وجود داشت.
به گزارش ایلنا، آتشپاد محمدرضا برزگر به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر نشت گاز در یک مجتمع مسکونی واقع در شهر ساوه به سامانه 125 آتشنشانی اعلام شد. در این راستا بلافاصله 2 اکیپ عملیاتی از ایستگاههای شماره یک و 4 سازمان آتشنشانی شهرداری به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تیمهای آتشنشان با 2 خودروی امداد تخصصی و یک خودروی نیمهسنگین در کوتاهترین زمان در محل حاضر شدند. پس از انجام بررسیهای اولیه، محل نشت گاز را در یکی از واحدهای طبقه سوم مجتمع مسکونی مذکور شناسایی کردند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه اظهار داشت: در جریان بررسیهای انجام شده، آتشنشانان با استفاده از طناب و از طریق بالکن به داخل واحد مسکونی مورد نظر در ساختمان مذکور دسترسی پیدا کرده و در این راستا حضور یک بانوی 35 ساله را که بر اثر استنشاق گاز بیهوش شده بود، تأیید کردند.
آتشپاد برزگر به فرایند امدادرسانی برای فرد مصدوم اشاره داشته و تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال وقوع انفجار، آتشنشانان با رعایت کامل نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات تخصصی، درب واحد مسکونی را باز کرده و این زن را در کوتاهترین زمان از محیط آلوده خارج کردند و در نهایت به فضای باز انتقال دادند.
وی به دیگر اقدامات عملیاتی انجام شده در این حادثه اشاره کرده و بیان داشت: زن مصدوم برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات پزشکی به عوامل اورژانس حاضر در صحنه تحویل داده شد. همچنین به صورت همزمان اقدامات لازم برای رفع خطر نشت گاز و ایمنسازی محل وقوع حادثه از سوی آتشنشانان نیز انجام شد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه به اقدامات سریع نیروهای عملیاتی اشاره داشته و تأکید کرد: سرعت عمل آتشنشانان در شناسایی محل نشت گاز و نیز خارج کردن فرد مصدوم، از وقوع یک انفجار خطرناک احتمالی و همچنین تهدید جان دهها نفر از ساکنان این مجتمع مسکونی جلوگیری کرد.
آتشپاد برزگر به مراحل پایانی عملیات فوق و ایمنسازی محل حادثه از سوی آتشنشانان اعزام شده اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: پس از جمعآوری تجهیزات و همچنین از ایمن شدن محل، ساختمان مسکونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد و نیروهای عملیاتی آتشنشانی نیز به ایستگاههای خود بازگشتند.