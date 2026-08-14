مدیرکل میراث فرهنگی قم تاکید کرد:
استفاده از توانمندیهای روستاها در توسعه گردشگری قم
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم بر لزوم استفاده از توانمندیهای روستاها در توسعه گردشگری و معرفی صنایع دستی این استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از میراث فرهنگی قم، بهزاد احمدی فارسانی، در حاشیه بازدید از روستای تاریخی «دولتآباد نیزار» از روستاهای بخش سلفچگان قم اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های مناطق روستایی در توسعه گردشگری استان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: با استفاده از ظرفیتها و استعدادهای متنوعی که در نقاط روستایی قم وجود دارد، میتوانیم با معرفی مزیتهای گردشگری این مناطق و حمایت از صنایعدستی فعال آنان در رشد اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان بکوشیم.
وی همچنین از برنامهریزی به منظور معرفی این روستای تاریخی بهعنوان روستای هدف گردشگری و اخذ اعتبارات مرمتی این طرح با همکاری سایر دستگاههای اداری استان خبر داد.
روستای مذکور با شهر قم حدود ۶۰ کیلومتر فاصله دارد و در حدود ۲۵ کیلومتری شهر سلفچگان در محور سلفچگان ـ دلیجان قرار دارد. این روستای تاریخی که مربوط به دوره قاجار است، در هشت دی سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی با شماره ۳۰۵۳۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و مساحت آن حدود ۶ هکتار است که تمام خانههای اهالی این روستا در داخل «قلعهای گِلی» قرار گرفته و راه ورود به این روستا از درِ اصلی این قلعه است.
روستای تاریخی «دولتآباد نیزار» در حدود ۲ کیلومتری روستای امامزاده ساریه خاتون قرار دارد که مراسم «نخلگردانی» اهالی این روستا تا امامزاده مذکور در روز عاشورای حسینی از جمله آیینهای قدیمی این دیار است که بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد.
استان قم در حال حاضر دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر سَلَفچِگان، دستجِرد، قنوات، کهک، قم، قاهان و جعفریه است.