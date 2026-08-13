حریق مرگبار پژو ۲۰۶ در محور اهواز ـ شوش؛ ۲ نفر جان باختند
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از اعزام دو دستگاه خودروی آتشنشانی و امداد و نجات به همراه پنج آتشنشان به محل حادثه رانندگی در شهرستان کرخه خبر داد.
سیدمحمد موسوی امروز پنجشنبه به خبرنگار ایلنا در خوزستان گفت: با توجه به حجم آتشسوزی و به دستور فرماندار شوش، دو دستگاه خودروی آتشنشانی و امداد و نجات به همراه پنج آتشنشان ساعت ۱۱:۳۵ به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد ۲ مرد حدود ۱۲ و ۳۵ ساله به دلیل شدت آتشسوزی جان خود را از دست دادهاند.
موسوی ادامه داد: یک مرد حدود ۲۷ ساله نیز در برخورد اولیه از خودرو خارج شده بود که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ شاوور به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش گفت: آتشنشانان پس از ایمنسازی محل و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی، ۲ فرد گرفتار در خودرو را خارج کردند.
وی بیان کرد: نیروهای آتشنشانی پس از خنکسازی محل حادثه و انتقال خودرو با جرثقیل، مسیر را برای تردد خودروها بازگشایی کردند.
موسوی در پایان گفت: علت وقوع این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است و جزئیات بیشتر پس از اعلام نظر کارشناسان اطلاعرسانی خواهد شد.