حریق مرگبار پژو ۲۰۶ در محور اهواز ـ شوش؛ ۲ نفر جان باختند

سیدمحمد موسوی امروز پنجشنبه به خبرنگار ایلنا در خوزستان گفت: با توجه به حجم آتش‌سوزی و به دستور فرماندار شوش، دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی و امداد و نجات به همراه پنج آتش‌نشان ساعت ۱۱:۳۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد ۲ مرد حدود ۱۲ و ۳۵ ساله به دلیل شدت آتش‌سوزی جان خود را از دست داده‌اند.

موسوی ادامه داد: یک مرد حدود ۲۷ ساله نیز در برخورد اولیه از خودرو خارج شده بود که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ شاوور به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش گفت: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی، ۲ فرد گرفتار در خودرو را خارج کردند.

وی بیان کرد: نیروهای آتش‌نشانی پس از خنک‌سازی محل حادثه و انتقال خودرو با جرثقیل، مسیر را برای تردد خودروها بازگشایی کردند.

موسوی در پایان گفت: علت وقوع این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است و جزئیات بیشتر پس از اعلام نظر کارشناسان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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