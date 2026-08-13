به گزارش ایلنا، مهرداد خزایی‌پول روز پنجشنبه در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در نوشهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در منطقه تلسنو رودبارک کلاردشت روزهای قبل روی داد که بلافاصله نیروهای منابع طبیعی برای کنترل و مهار حریق در منطقه حضور پیدا کردند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تعدادی از گردشگران در دو نقطه اقدام به روشن کردن آتش کرده بودند که در ادامه، آتش رهاشده به دو اصله درخت راش، شامل یک درخت سرپا و یک درخت خشک، سرایت کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ادامه داد: با حضور نیروهای منابع طبیعی و مشارکت نیروهای بومی و محلی، بسیج، سازمان‌های مردم‌نهاد، آتش‌نشانی و سایر نیروهای امدادی، عملیات اطفای حریق در منطقه انجام شد.

خزایی‌پول با اشاره به مهار کامل آتش بیان کرد: با تلاش نیروهای حاضر در محل، حریق طی ۶ ساعت تلاش به طور کامل مهار شد و خوشبختانه از گسترش آتش به سایر بخش‌های جنگل جلوگیری شد.

وی ضمن قدردانی از نیروهای منابع طبیعی، امدادی و مردم محلی که در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند، از گردشگران خواست هنگام حضور در عرصه‌های طبیعی نسبت به خطرات ناشی از روشن کردن آتش توجه جدی داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، تخلف یا تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی می‌توانند موضوع را از طریق کد ۱۳۹ و سامانه امداد جنگل ۱۵۰۴ اطلاع دهند.

خزایی‌پول تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌های ارزشمند مازندران نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه مردم و گردشگران است و از همگان انتظار می‌رود از روشن کردن و رها کردن آتش در عرصه‌های جنگلی به طور جدی خودداری کنند.

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