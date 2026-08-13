در جلسه شهرداران استان قزوین مطرح شد؛
شهرداریها برای افزایش گردشگران پس از ثبت جهانی الموت آماده شوند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به ثبت جهانی الموت و افزایش پیشبینیشده ورود گردشگران به استان، بر ضرورت آمادگی شهرداریها و دهیاریها برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران تأکید کرد و خواستار مدیریت بهینه پسماند و مصرف سهمیه قیر در شهرهای استان شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، جواد حقلطفی در نشست شهرداران استان با اشاره به ثبت جهانی الموت و تأثیر آن بر رونق گردشگری استان اظهار کرد: با توجه به افزایش احتمالی ورود گردشگران به قزوین، لازم است شهرداریها و دهیاریها از هماکنون زیرساختها و خدمات مورد نیاز را برای میزبانی شایسته از مسافران و بازدیدکنندگان فراهم کنند.
وی افزود: توسعه خدمات شهری، بهبود امکانات رفاهی و ارتقای کیفیت محیطهای گردشگری از جمله اقداماتی است که باید با همکاری دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری در دستور کار قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ثبت پروژهها و فعالیتهای شهرداریها در سامانه «منتاک» تأکید کرد و گفت: تمامی اقدامات عمرانی، خدماتی و پروژههای اجرا شده توسط شهرداریها باید در این سامانه ثبت و مستندسازی شود تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد و میزان خدمات ارائهشده به شهروندان فراهم شود.
حقلطفی خاطرنشان کرد: مستندسازی پروژهها علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد شهرداریها و برنامهریزیهای آینده باشد.
وی همچنین به موضوع مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: هزینههای جمعآوری، حمل و دفن پسماند در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما هرگونه تغییر در تعرفهها باید بر اساس نرخهای مصوب انجام شود و افزایشهای غیرمتعارف در این حوزه قابل قبول نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در پرداخت هزینههای مرتبط با مدیریت پسماند تأکید کرد و افزود: شهرداریها باید در کنار اقدامات اجرایی، برنامههای آموزشی و فرهنگی برای کاهش تولید زباله و اصلاح الگوی مصرف در میان شهروندان را نیز دنبال کنند.
حقلطفی در ادامه با اشاره به محدودیتهای موجود در تأمین سهمیه قیر برای شهرداریها اظهار داشت: تخصیص قیر به شهرداریها با دشواریهای فراوانی همراه است و لازم است از سهمیههای اختصاص یافته به بهترین شکل ممکن استفاده شود.
وی در همین راستا، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری را مأمور کرد ظرف مدت ۱۰ روز وضعیت قیرهای مصرفنشده در شهرداریهای استان را بررسی و گزارش لازم را ارائه کند.
معاون عمرانی استاندار قزوین تأکید کرد: شهرداریهایی که هنوز بخشی از سهمیه قیر خود را مصرف نکردهاند، تا دهم شهریورماه فرصت دارند نسبت به استفاده از آن اقدام کنند و در غیر این صورت، سهمیههای بلااستفاده به شهرها و مناطقی که نیاز بیشتری دارند اختصاص خواهد یافت.
حقلطفی در پایان بر ضرورت مدیریت بهینه منابع، استفاده هدفمند از امکانات موجود و برنامهریزی دقیق برای ارتقای خدمات شهری تأکید کرد.