در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
طرح جدید بنزین فعلاً در مرحله ارزیابی است /شرایط فارس با استانهای مرزی در اجرای طرح بنزین متفاوت است
نماینده شیراز و زرقان در مجلس گفت: اجرای طرح جدید سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین در استان کرمان باید پس از ارزیابی میزان صرفهجویی و کاهش مصرف، برای تعمیم آن به سایر استانها مورد بررسی قرار گیرد.
جعفر قادری در گفتوگو با ایلنا درباره اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش قیمت بنزین و اجرای نرخ جدید در برخی مناطق اظهار کرد: فعلاً این طرح قرار است در استان کرمان اجرا شود و باید نتایج آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا امکان اجرای آن در سراسر کشور وجود دارد یا خیر.
وی با اشاره به جزئیات مطرحشده درباره سهمیههای مختلف بنزین افزود: بر اساس آنچه درباره اجرای این طرح در کرمان مطرح شده، سهمیهای با نرخ ۱۵۰۰ تومان و همچنین سهمیهای با نرخ ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده و جزئیات مربوط به میزان سهمیهها نیز باید دقیقاً بررسی و اعلام شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: اگر قرار باشد این طرح در سطح کشور اجرا شود، باید ابتدا مشخص شود که اجرای آن در کرمان چه میزان صرفهجویی در مصرف بنزین ایجاد می کند و آیا کاهش مصرف به اندازهای است که بتوان بر اساس آن، طرح را به کل کشور تعمیم داد یا خیر.
قادری با اشاره به شرایط معیشتی مردم و تأثیر هرگونه تغییر در نظام سهمیهبندی بنزین بر اقشار مختلف گفت: در شرایط فعلی باید توجه ویژهای به معیشت مردم داشت؛ چراکه بسیاری از افراد از خودرو برای تأمین معاش خود استفاده میکنند و گروههایی مانند رانندگان تاکسیهای اینترنتی نیز وابستگی بیشتری به مصرف سوخت دارند.
وی اضافه کرد: در کنار این موضوع، بحث استفاده از CNG نیز مطرح شده و در اجرای طرح کرمان، امکان استفاده رایگان از CNG در نظر گرفته شده است تا بخشی از مصرف بنزین از طریق این سوخت تأمین شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای چنین طرحی نیازمند مصوبه مجلس است یا از طریق مصوبات سران قوا انجام میشود، گفت: درباره مبنای قانونی و جزئیات دقیق این تصمیم باید بررسی بیشتری انجام شود و آنچه در کرمان اجرا می شود، باید از این منظر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
قادری با بیان اینکه کشور با محدودیت در تولید و عرضه سوخت مواجه است، اظهار کرد: اگر در مقطعی با کمبود تولید مواجه باشیم، ناچاریم برنامهای برای کاهش مصرف اجرا کنیم؛ چراکه ادامه روند فعلی مصرف امکانپذیر نیست و باید برای مدیریت مصرف سوخت چارهاندیشی شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به تفاوت شرایط استانها خاطرنشان کرد: اینکه این طرح در تمام استانها به یک شکل جواب بدهد، نیازمند بررسی است. برای نمونه، شرایط فارس با برخی استانهای دیگر متفاوت است و نمیتوان بدون ارزیابی دقیق، نسخه واحدی برای همه استانها در نظر گرفت.
قادری ادامه داد: در استانهای مرزی که مسئله قاچاق سوخت جدیتر است، اجرای چنین طرحی میتواند کمک بیشتری به کنترل مصرف و جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت داشته باشد.
وی تأکید کرد: باید ابتدا نتایج اجرای طرح در کرمان، میزان صرفهجویی، آثار آن بر مصرف سوخت و همچنین پیامدهای اقتصادی و معیشتی آن بررسی شود و سپس درباره تعمیم این طرح به سایر استانها تصمیمگیری شود.