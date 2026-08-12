به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در جریان سفر به استان سمنان و در جمع خبرنگاران این استان، به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی اشاره داشته و افزود: از مهر ماه سال گذشته برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی پیشِ‌رو آغاز شده است. همچنین روند اجرای برنامه‌ها نیز به صورت هفتگی بررسی شده است.

وی به آمادگی کشور برای بازگشایی مدارس اشاره کرده و ادامه داد: آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس در تمامی استان‌های کشور وجود دارد. امید است مشکل خاصی در روند بازگشایی مدارس ایجاد نشود و با وجود شرایط سخت کشور، بتوانیم سال تحصیلی خوبی را آغاز کنیم. خوشبختانه همه امور مربوطه به خوبی پیش می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت هم‌افزایی تمامی بخش‌ها تأکید کرده و اظهار داشت: ماه آینده شورای آموزش و پرورش استان‌ها و استانداران باید دستگاه‌های اجرایی را برای کمک به آموزش و پرورش پای کار بیاورند تا اگر مشکل یا نقص خاصی در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی وجود دارد، برطرف شود.

کاظمی به اهمیت آغاز سال تحصیلی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: خانواده‌ها، دانش‌آموزان، بخش‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش، همگی باید برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید کمک کنند. چرا که آموزش و پرورش متعلق به تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف است.

وی بیان داشت: با آغاز سال تحصیلی جدید و حضور دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی، جامعه زنده می‌شود و خانواده‌ها بهترین سرمایه‌های خود را در اختیار مدارس قرار می‌دهند. با آغاز ماه مهر، فضای شور، نشاط، شادی و شعف در مدارس و جامعه شکل می‌گیرد و تربیت، آموزش، یادگیری و رشد جامعه در مدارس رقم می‌خورد.

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