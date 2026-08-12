به دستور دادستان شوش صورت گرفت؛
اجرای احکام تخریب و توقف ساخت و سازهای کیوسکهای غیر مجاز در حریم شهر
در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از ایجادوگسترش تصرفات غیرقانونی در سطح شهر شوش به دستور دادستان این شهر تخریب ۱۴ مورد زیرسازی و دو دستگاه کیوسک غیر مجاز بامداد امروز چهارشنبه صورت گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی امیرخانی امروز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران گفت: باتوجه به ساختوسازهای غیرمجاز کیوسکها در سطح شهر و مطالبه به حق مردم طبق تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها درگام نخست ۱۴ مورد زیرسازی غیر مجاز و همچنین دو دستگاه کیوسک با همکاری عوامل انتظامی، عوامل اجرایی شهرداری، اداره برق، میراث فرهنگی بامداد روز چهارشنبه تخریب شدند.
امیرخانی ادامه داد: همچنین در جریان این عملیات، یک قطعه زمین به متراژ دو هزار مترمربع که بدون اخذ مجوزهای قانونی به صورت غیرمجاز با بلوکهای سیمانی محصور شده بود، رفع تصرف شد و حصارکشی غیرقانونی آن تخریب و زمین به کاربری و وضعیت اولیه بازگردانده شد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این طرح، دو نفر نیز بازداشت شدند و اقدامات قانونی لازم در خصوص افراد دیگری که تخلف کردند در دستور کار قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شوش جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز را یکی از مصادیق مهم حفظ حقوق عامه دانست و بر نظارت جدی و برخورد قانونی بامتخلفان تٱکید کرد.