به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از جان باختن دو نفر و مصدومیت دو نفر دیگر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در آزادراه پل‌زال ـ اندیمشک خبر داد.

مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۷ صبح امروز چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ در مسیر آزادراه پل‌زال به اندیمشک و پیش از پل حسینیه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه دو زن ۳۷ و ۴۰ ساله مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شدند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ادامه داد: متأسفانه دو زن دیگر با سنین ۲۳ و ۵۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در این حادثه جان خود را از دست دادند.

احمدی بلوطکی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و متناسب با شرایط جاده تردد کنند و از سبقت غیرمجاز و انجام حرکات خطرآفرین پرهیز کنند.

وی همچنین بر ضرورت حفظ هوشیاری، رعایت فاصله طولی ایمن، استراحت کافی پیش از سفرهای طولانی و پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی تأکید کرد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو را ضروری دانست و گفت: بسیاری از حوادث مرگبار با رعایت همین نکات ساده اما حیاتی قابل پیشگیری هستند.

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