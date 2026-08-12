به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی‌های میدانی از باجه‌های عرضه کارت بلیت در نقاط مختلف شیراز نشان می‌دهد که تهیه کارت جدید برای شهروندان به‌آسانی امکان‌پذیر نیست و مسئولان برخی از باجه‌ها اعلام می‌کنند بیش از یک سال است هیچ کارت جدیدی برای توزیع در اختیار آن‌ها قرار نگرفته و تنها امکان شارژ کارت‌های قدیمی وجود دارد.

این در حالی است که بسیاری از شهروندان، به‌ویژه افرادی که به‌تازگی ساکن شیراز شده‌اند یا کارت خود را مفقود کرده‌اند، عملاً از دسترسی به این خدمت محروم مانده‌اند.

همزمان با این کمبود، مصوبه جدید شورای اسلامی شهر شیراز برای سال ۱۴۰۵ نیز اهمیت دسترسی به کارت شهروندی را بیش از گذشته آشکار کرده است. بر اساس این مصوبه، کرایه اتوبوس در مسیرهای درون‌شهری برای دارندگان کارت شهروندی ۱۵ هزار تومان، در مسیرهای خارج از محدوده و خطوط شبانه ۱۰ هزار تومان و بهای بلیت مترو برای دارندگان کارت شهروندی ۵ هزار تومان تعیین شده است. همچنین در صورت پرداخت نقدی، شهرداری مجاز به دریافت مبلغ بیشتری از مسافر است. اما پرسش اساسی اینجاست؛ وقتی کارت شهروندی در دسترس مردم نیست، چگونه شهروندان باید از مزایای آن استفاده کنند؟

یکی از شهروندان شیرازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: چندین بار برای خرید کارت مراجعه کردم اما هر بار گفتند کارت موجود نیست. اگر قرار است مردم از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، ابتدا باید ابزار استفاده از آن فراهم باشد.

شهروند دیگری نیز ادامه می دهد: این روزها کمتر کسی پول نقد همراه دارد. حتی خودپردازها هم اسکناس با مبالغ پایین ندارند. وقتی کارت هم نیست، پرداخت کرایه به یک دردسر روزانه تبدیل شده است.

یکی از رانندگان اتوبوس در شیراز نیز می‌گوید: هر روز بر سر پول خرد و پرداخت کرایه میان راننده و مسافر بحث پیش می‌آید. نه راننده مقصر است و نه مسافر؛ مشکل از نبود کارت بلیت است.

در شرایطی که دولت و مدیریت شهری بر توسعه دولت الکترونیک، کاهش گردش پول نقد و هوشمندسازی خدمات تأکید دارند، ادامه کمبود کارت بلیت شهروندی با این سیاست‌ها همخوانی ندارد. این وضعیت علاوه بر نارضایتی عمومی، می‌تواند اعتماد شهروندان به خدمات حمل‌ونقل عمومی را کاهش داده و آنان را به استفاده از خودروهای شخصی سوق دهد؛ نتیجه‌ای که برخلاف اهداف اعلام‌شده مدیریت شهری در کاهش ترافیک و آلودگی هواست.

اکنون این پرسش به‌طور جدی مطرح است که علت توقف توزیع کارت‌های شهروندی چیست؟ آیا مشکل در تأمین کارت، مسائل مالی، ضعف مدیریتی یا موضوع دیگری است؟ مهم‌تر اینکه چرا طی بیش از یک سال، هیچ اطلاع‌رسانی شفاف و رسمی درباره زمان رفع این مشکل به شهروندان ارائه نشده است؟

دسترسی آسان به کارت شهروندی، یک مطالبه حداقلی و حق طبیعی شهروندانی است که از آنان خواسته می‌شود برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا، استفاده از حمل‌ونقل عمومی را در اولویت قرار دهند.

۳ میلیون کارت در اختیار شهروندان است

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به توقف چاپ و ارائه کارت‌های بلیت شهروندی، از تلاش شهرداری برای انتخاب شرکت جدید به‌منظور رفع این مشکل خبر داد و گفت: حدود ۳ میلیون کارت بلیت در اختیار مردم قرار دارد و نمی‌توان این کارت‌ها را از چرخه استفاده خارج کرد.

رامین طالبی در گفت و گو با ایلنا در خصوص وضعیت کارت‌های بلیت شهروندی اظهار کرد: در حال حاضر کارت جدید اصلاً چاپ و ارائه نمی‌شود.

وی افزود: زیرساخت مربوط به این کارت‌ها در اختیار شرکت راهبرد هوشمند شهر بوده و مشکلی برای این شرکت ایجاد شده است؛ به همین دلیل این کارت‌ها فعلاً در اختیار شهرداری قرار نمی‌گیرد و امکان تأمین و ارائه کارت‌های جدید با مشکل مواجه شده است.

طالبی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال این هستیم که از طریق یک شرکت دیگر، جایگزینی برای این مجموعه ایجاد کنیم تا این مشکل برطرف شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به یکسان‌سازی نرخ کرایه مترو و اتوبوس‌ها در سال جاری گفت: امسال نرخ مترو و اتوبوس‌ها را در تمام خطوط یکسان کردیم و یکی از دلایل این موضوع، نبود بستر کارت بلیت بود؛ چراکه ما کارت بلیت نداشتیم و به دلیل نبود این بستر، قیمت‌ها را یکسان کردیم.

وی افزود: این روند ادامه پیدا می‌کند تا بتوانیم یک روش جایگزین برای پرداخت‌های شهروندان ایجاد کنیم و مشکلات موجود در این زمینه را حل کنیم.

طالبی در پاسخ به اینکه مشکل ایجادشده مربوط به شرکت طرف قرارداد در تهران بوده است، گفت: آن شرکت در اصل مجری شرکت راهبرد هوشمند شهر بود و دچار مشکل شد و به همین خاطر دیگر نتوانست تأمین کارت‌ها و اقدامات مربوط به آن را انجام دهد.

وی درباره امکان تولید کارت‌های بلیت در داخل استان نیز اظهار کرد: عرض کردم که قرارداد این موضوع از قبل وجود داشته و از طرفی چندین میلیون کارت در اختیار مردم داریم؛ بنابراین نمی‌توان این کارت‌ها را از چرخه خارج کرد.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز ادامه داد: باید کاری انجام دهیم که امکان ادامه همان روند قبلی فراهم شود و شهروندان بتوانند از کارت‌هایی که در اختیار دارند استفاده کنند.

طالبی با اشاره به اقدامات شهرداری برای رفع این مشکل گفت: شهرداری در همین هفته دو جلسه در این زمینه داشته است و به نظر می‌رسد در حال انتخاب یک شرکت جدید هستیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.

وی افزود: بانک شهر یا مجموعه‌های دیگری نیز در حال بررسی هستند تا بتوانیم برای تأمین کارت‌های بلیت شهروندی راهکار مناسبی پیدا کنیم.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز همچنین درباره برنامه شهرداری برای پرداخت کرایه تاکسی‌ها گفت: در خصوص کارت هوشمند تاکسی‌ها نیز موضوع در دستور کار قرار دارد.

طالبی تأکید کرد: ما در همین هفته اجرای طرح مربوط به پرداخت هوشمند تاکسی‌ها را آغاز می‌کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش شهرداری این است که با انتخاب یک مجموعه جدید، مشکل تأمین کارت‌های بلیت شهروندی برطرف شود و در عین حال کارت‌های موجود که در اختیار حدود ۳ میلیون شهروند قرار دارد، همچنان قابل استفاده باشد.

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